張柏芝全家被趕下飛機?明星高空惡行盤點　他們都曾無視機艙禮儀?

新冠肺炎在全球爆發，疫情之下大家都盡量減少外遊，不過張柏芝似乎不太擔心，早前更帶著三個寶貝兒子去泰國旅遊。不過在乘搭泰航返港時，卻發生不愉快事件。 在飛機這種封閉空間，人們根本無處可逃，一舉一動都盡收眼底，除了不時有無禮乘客大鬧飛機的事情發生之外，作爲飛機常客的明星們，有時也會做出「惡行」，熒幕上溫柔有禮的形象，私下竟然判若兩人，究竟高空中明星惡行有哪些？

張柏芝似乎不太擔心疫情，早前更帶著三個寶貝兒子去泰國旅遊。(cecilia_pakchi_cheung@ig)

張柏芝

在疫情之下，張柏芝早前帶著三個兒子去泰國旅遊。不過在乘搭泰航返港時，卻在機上與空姐起衝突。事源是抱著小兒子的張柏芝因擋住通道，被空姐勸説離開，雙方因此發生口角，有同機乘客稱聽到空姐大聲叫張柏芝全家下機。事件更驚動多名保安上機，在機艙内僵持約一個小時，引起其他同機乘客不滿，最後張柏芝全家被趕下機。

在 Instagram 查看這則貼文 聲都沙埋 柏芝（@cecilia_pakchi_cheung）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 29 日 下午 10:51 張貼

張柏芝向來我行我素，成爲空服人員困擾。（cecilia_pakchi_cheung@IG）

有同機乘客向媒體爆料說當時張柏芝一家是第一批上機，而她抱著1歲小兒子Marcus站在走道處，想哄他睡覺，不過由於機艙走道狹窄，影響其他乘客通行，被空姐催促趕快坐下，因此爆發衝突，航班由原定在當地時間5點25分起飛的，最後因此延遲至6點03分才起飛。

不過之前就有見慣明星的空姐爆出航空藝人黑名單，個性出名「大喇喇」的張柏芝亦都榜上有名，不過有時太過直率的個性可能會忽略了他人感受。她被指態度欠佳，在機艙内想做什麼就做什麼，完全無視機艙規矩，造成空服人員的困擾。

鄭中基

回顧歷史，明星在高空上亦有不少惡行事件簿。而其中最轟動的，莫過於是鄭中基大鬧機艙事件。2000年鄭中基乘坐長榮航空由美國飛去台北，喝醉酒再上機的他在機上失控，不但在飛機上抽菸、大聲唱歌，更對同機乘客騷擾兼動粗，甚至打空姐和副機長，最後機長要用電筒扑頭才能把他制服。

事件令該班航空急降阿拉斯加安克拉治國際機場，一落機後鄭中基就被美國FBI逮捕，他不僅被起訴，還被罰巨額罰金，當事人也感嘆貪杯後的代價慘重。

好友杜汶澤曾表示自己也會害怕飲醉酒的鄭中基。（tinyeyes39@IG）

梁詠琪

早年網上流傳著聞空服界最令人反感的明星藝人名單，形象以甜美見稱的梁詠琪，竟是令人空姐反感的女藝人。昔日在網上炒得鬧哄哄梁詠琪的高空惡行事件一共有兩宗。據説事源是有空姐親切稱呼她為「Gigi」，梁詠琪即刻黑面回應：「請叫我梁小姐！」；又有一次有名空姐提出想要合影留念，當時Gigi欣然接受還表示希望能夠將照片「曬」一張出來寄給她，對方照做。怎料梁詠琪用張照片投訴該名空姐讓其在飛行期間受到滋擾，涉事空姐馬上被上級叫去「照肺」。事後有記者曾向梁詠琪時的台灣經理人張漢菁求證傳聞的真偽，沒有直接否認，只是說有空姐在飛機上要求合照，令事件更如幻似真。

Gigi成爲空姐最怕遇到的藝人之一？（gigileungwingkei@IG）

范冰冰

范冰冰在2014年也曾捲入在飛機上「耍大牌」事件？有内地網民爆料在頭等艙遇見范冰冰，當時有幾位粉絲找她要簽名，范冰冰「求求其其」一筆簽完就算數。後來，有空姐貼心為正在熟睡的范冰冰蓋上毛毯，卻讓范冰冰驚醒，大聲斥責：「你沒有看見我正在睡覺嗎？爲什麼來打攪我？是要簽名嗎？」傳聞空姐只能不停道歉，范冰冰最後叫來艙務長才平息事情。范冰冰得到當時的緋聞男友李治廷力撐，指跟范冰冰一起坐飛機時，她是一個待人真誠友善的人。

范冰冰也曾捲入在飛機上「耍大牌」事件？（bingbing_fan@IG）

梅婷

内地女星梅婷與工作人員乘搭飛機時，被同機乘客拍下她們用鞋底踩在前面飛機座椅的顯示屏上，行爲十分欠公德心。相片一經曝光，馬上引起公憤，網民閙爆：「像大媽一樣沒素質！坐沒坐相！」、「沒有公德心！」、「服了，現在女明星素質都這麼低嗎……」

梅婷不得不發微博，兩次道歉以平息民怨。不過作爲公衆人物，行爲不檢點不但有損自身形象，還會為其他社會人士的帶來壞榜樣，造成負面影響，值得大家引以為誡。

内地女星梅婷與工作人員乘搭飛機時被其他乘客拍到「無公德心」行為。(梅婷微博)

女星梅婷飛機上的「惡行」：

你需要知道的8大機艙禮儀

飛機上容易讓人暴露真面目？飛機空間狹小，加上乘客人數眾多，一不小心的行為就會影響到其他乘客。即使是明星也不應該覺得自己地位高尚，就要全機人遷就自己。同樣道理，普通乘客有著各自搭飛機的習慣，如果不想失禮於人，應該多多發揮「推己及人」的精神，遵守乘機禮儀。

雖然現在疫情肆虐，不方便出遊，不過喜歡旅行的香港人遲早需要搭飛機出行，早早學習搭機禮儀，下次再搭飛機時，也不會失禮！

8大機艙禮儀逐個看：

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參考資料：businessinsider