桌面上，東西越積越多，終於下定決心準備整理，但卻又無從入手，轉個頭又想「還是等明天再收拾吧！」明日復明日，明日何其多？日積月累，枱面亂得像「亂葬崗」一樣。 不想再與一張混亂不堪的桌子過生活？就別再做「大懶蟲」趕快來學習一下整理收納三大秘訣，化身成爲一個精明收納達人還你一張乾淨又整潔的書枱吧！

學習一下整理收納三大秘訣，還你一張乾淨又整潔的書枱吧！（MUJI@IG）

秘訣一：規劃桌面區域

桌面上雜物越多越混亂，認清每個物品的「重要性」至關重要。當枱面堆積太多無關緊要的物品，才會導致雜亂無章，因此可先「斷捨離」將不需要的東西先清理掉。然後再將桌面物品分成三類「常用」、「次常用」和「不常用」。有時候，喜歡留下一些具有紀念意義的物品，例如裝飾品、電影票、相片、收據等，可是這類物品久久也不會拿出來一次，通常這種不常用的東西應該先搬離桌面，置放在抽屜内。正常來説桌面上一個月都沒有使用過的東西，都應該收起來。如果在分類後發現有些物品在長久以來一直沒有用，也沒有紀念價值的，就不妨狠心掉去，或是送給有需要的人吧。

用收納盒將瑣碎物件收納起來，讓桌面看上去更整潔。（Muji）

如果是公司的辦公枱，可再以電腦為中心劃分兩個區域，分別是實用區域和生活區域。電腦的左面可以作爲實用區域，左上角主要可以擺放文件、最近閲讀的書籍、筆筒等，擺放在觸手可及的位置。其他空間可放置常用的文具，善用容器或間隔來收納瑣碎文具。左下方可以擺放一些記事簿、Memo紙等方便隨時記錄重要資訊和筆記。

而電腦右面可以劃分為生活區域，右上角可以擺放每天都需要使用的護手霜、補濕噴霧等，也可以利用盒子將散亂的公文夾等小物件裝起來。右下角則可騰出空間，放置水杯，隨時補充水分！若是家中的桌子收拾方法也是大同小異，按區域放置常用物品，特別注意要把耳環、戒指等小物收納好。

將桌子分爲左右兩個區域再進行清理和收納。（璦皇@淘寶）

桌面收納Muji好物推薦（功能類）：

+ 6 + 5 + 4

桌面收納Muji好物推薦（生活類）：

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秘訣二：善用墻面

利用「向上發展」原則增加收納的地方，墻面是十分有利用價值的空間，如果妥善規劃和利用， 美觀之餘還能解決空間有限的煩惱！近期十分流行墻面收納版，不但可以擺放文具，還能放置裝飾品、相片、日曆、耳環等等。你可以選擇在墻面上裝置一個收納袋，將文件放入其中，幫助你騰出更多桌面上的空間。

收納洞洞板架十分受歡迎。（IKEA）

墻面收納架推薦：

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秘訣三：善用桌下空間

除了桌面外，桌下的空間充裕又寬闊，一定要好好利用，千萬不要浪費了！按照桌下的空間購買不同大小的收納盒或收納籃，可以將體積較大或者不常用的物品收入其中。除此之外，近年來十分流行的移動式收納推車同樣十分方便，不使用時可以推入桌底或是旁邊，想要使用的時候推出即可。層架可以分別擺放不同種類的物品，每層進行分類擺放方便又不佔地方！

推車的多層設計方便設計。（造作@淘寶）

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