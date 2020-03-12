Home Office後遺症變「拖延症末期患者」? 3招教你克服拖字訣心理

「個個都Home Office，唔通個個都想Home Office咩？」家中環境舒服安逸，沒有上司的「金睛火眼」，工作效率也漸漸減退。下定決心打開電腦準備工作前，突然想起可以洗個蘋果吃，又可以拖下地、整理下書枱、清潔下厠所……忙著忙著一點想工作的意欲都煙消雲散。已經復工的你，有沒有也患上「Home Office後遺症」變成拖延症末期患者？

你是不是一個喜歡拖延的人？（drcuerda@IG）

# 什麼是拖延症？

根據書籍《不拖延的人生》給出的定義：拖延是指違反自身最大利益的延遲，即是當你知道應該要去做某件事，同時也知道這件事對你是有益的，但就是不想去做。

# 既然知道有利，卻還是拖延的原因是？

通常社會都定義喜歡拖延的人為不夠渴望、沒有很强的企圖心、沒有目標、不夠自律。事實並非如此，即使有目標有企圖心又自律的人，還是會有拖延的時候。拖延症並不是懶惰的副產物，即使聰慧又勤奮的人，偶爾也會因懶惰以外的其他因素而拖延。

又或者許多人認爲做好時間管理就能擺脫拖延症，將手機鎖起來不使用、不把時間浪費在煲劇上、停用社交網站等等，可是人們仍然可以找到其他事情去做，來替代玩手機。時間管理固然重要，你是否想過其實心態才是主因，實際上拖延症並不是我們無法妥善管理時間，而是自己的情緒。

拖延症會出現什麼症狀?（drcuerda@IG）

# 拖延症症狀大測試

許多人都笑稱自己是「拖延症末期患者」，但其實拖延真的會跟隨人一輩子。當中更多所涉及到的是人的心理因素，到底喜歡拖延的人保持著哪種心態呢？

你是拖延症患者嗎？（點閱下圖逐一解釋）

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3招克服拖延症方法

生活中最富足的感受，並不是來自汲汲營營求取他人肯定的時刻，而是當我們傾聽自己聲音的時候。 《動機，單純的力量》

明明想要成功、明明知道工作又到最後期限、明明想要改變，卻一拖再拖想要逃避所有的催促與不安。這種「越拖越不想做」的心態，不但會影響日常工作或學習的進度，對於自我發展與人際關係都有一定的影響。到底該怎樣才能擺脫「拖延症」呢？以下三招讓你不再做「拖延星人」！

點閱下圖看解決方法：

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參考資料：Piers Steel《不拖延的人生》、Daniel H. Pink《動機，單純的力量》、艾爾文