早前，電影《水行俠》女主角Amber Heard與前夫Johnny Depp糾纏多年的「家暴案」出現大逆轉，據英國《每日郵報》流出兩人電話錄音，揭示女方才是家暴的始作俑者，更曾在床上大便。隨即大量網民便在網上發起聯署要求電影《水行俠2》必須易角，更建議在劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）飾演「龍母」的Emilia Clarke取代，皆因她在劇中曾與Jason Momoa合演過夫婦，可謂是再續情緣之餘，也是個不二人選。

根據外國傳媒報道，現時已經有約40萬的網民在網上聯署要求Amber Heard退出在電影《水行俠2》中擔任女主角，不過現時電影公司DC還沒有任何的回應 (change.org截圖)

由Emilia Clarke取代Amber Heard，不知道其他的網民喜不喜歡這個建議呢？(change.org截圖) 根據外國傳媒報道，現時已經有約40萬的網民在網上聯署要求Amber Heard退出在電影《水行俠2》中擔任女主角，網民更為了促使DC電影聆聽民意，更好心地建議一個更為「適合」的人選—Emilia Clarke，現時聯署的人數更不斷上升中，在《權力遊戲》中飾演「龍母」的她完美演繹仁慈卻心狠手辣的角色。

現實中的Emilia Clarke由寂寂無名的小演員擠身荷里活的當紅演員系列，同時更憑《權力遊戲》成功吸納極多劇迷，難怪網民提出由她取代Amber Heard，擔當賣座電影《水行俠》的女主角，那究竟她有甚麼獨特的個人吸引力呢？

接下圖看更多Emilia Clarke在《權力遊戲》（Game of Thrones）飾演「龍母」的劇照：

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形象正面 不嬌柔造作 具親和力

在劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）飾演「龍母」的Emilia Clarke與電影《水行俠》男主角Jason Momoa維持很好的友誼 (ig@emilia_clarke)

或許不少人認識艾米莉亞·克拉克 （Emilia Clarke）是因為她在《權力遊戲》連續劇中，擔任在戲中舉足輕重的「龍母」角色，淋漓盡致的演出讓觀眾紛紛讚不絕口，更成功獲得不少知名度。劇中的她是一位不苟言笑且個性嚴肅的女性，但現實中的她卻是一個常常展露如天使般的和藹笑容，更是一位天真爛漫且不嬌柔造作的女性，與她在愛情電影《Me Before You》中所飾演的單純少女—Louisa Clark 一樣，時常帶著燦爛笑臉且面帶爽朗，迷人非常。

Emilia Clarke在圈中也展現極佳的親和力，即便完成劇集的拍攝後，也會與對方繼續保持友好的友誼，因為在圈中她也有很多的朋友 (ig@emilia_clarke) 在圈中也展現極佳的親和力，即便完成劇集的拍攝後，也會與對方繼續保持友好的友誼，每逢朋友到英國旅行的時候，總會找上她聚首一堂，例如：《唐頓莊園》女星Rose Lesli和男星Kit Harington等。當然當中必包括曾在《權力遊戲》內飾演Khal Drogo的Jason Momoa，當Emilia Clarke 33歲生日的時候，更有一班共同朋友一同為她慶生，友誼關係十分的融洽。萬人迷球星碧咸（David Beckham）更是「龍母」的粉絲，更會在她的面前化身一位小粉絲，而Emilia亦展示自己具親和力的個性，展現親切的笑容大方合照留念。

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為夢想努力奮鬥 不輕易言敗

Emilia Clarke是一位為夢想而努力工作的女星 (ig@emilia_clarke)

當你以為Emilia Clarke剛出道便被幸福之神選上，星途一直都是扶遙直上，更可拍攝當紅劇集足足8年之多，簡直是站在一條康莊大道大道上，但其實她精湛演技備受肯定，獲得三項艾美獎的提名時，人們卻忽略她種種的成長辛酸史和努力的痕跡。

Emilia Clarke的人生經歷或許是告訴我們，人生沒有夢想就像一個沒有生命的死屍一樣 (ig@emilia_clarke) 她出生在不富裕的家庭，想當演員的夢想更被父親批評她不切實際，更告誡她說：「你不要再那麼的天真爛漫好嗎？」但這並沒有令她感到意志消沉，反而令她更想實現自己的夢想而努力奮鬥，相信那就是開朗的她有永不言敗的個性。還沒有進娛樂圈的她為了生計和獲得試鏡的機會，不會放棄任何一份可以賺錢的工作，例如：服務生、電話接線生和地產代理等，以上的經歷豐富自己的人生外，也成為她演藝路上的養分。

「為了飾演她，我必須要發掘自己內在的勇氣。在過程中，我和她一同成長，更讓我蛻變為全新的自己。」 Emilia Clarke

直到她遇上劇集《權力遊戲》，憑著個人的努力和撼動人心的演技成為當紅的演員，不因為父親的提醒而感到挫敗，繼而放棄自己的夢想。

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靈活多變永不停步

Emilia Clarke多年度也嘗試拍攝不同的電影 (ig@emilia_clarke)

Emilia Clarke知道劇集終會有完結的一天，也不想自己被「龍母」這個的角色被人定型，於是她也不斷嘗試不同的戲路，為自己日後的演藝生涯增加更多的靈活性和可變性。例如，她曾在電影《未來戰士》系列擔當命運自主的女主角Sarah、《星球大戰》的女戰士和愛情片《Me Before You》的善解人意女主角等。早前，她更推出新作小品電影《舊年聖誕好戀嚟》（Last Christmas），更讓人看見她其實是一個靈活多變且永不停步的女演員，更不斷地嘗試更多的戲路，發掘自己更多元的一面。

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參考資料：12 Surprising Facts About Emilia Clarke，Change.org