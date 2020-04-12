日本超人氣小說《小說之神》好評不斷，今年5月22日終於公演真人化電影，由EXILE佐藤大樹及「千年一遇美少女」橋本環奈雙主演。近年橋本環奈不斷被大眾批評身型崩壞，啤酒肚盡現，卻無減網民對她的喜愛，在日本網友民選的「傳說級美少女」排行榜居高首位，擊敗多位不同年代的人氣美少女，包括：廣末涼子、深田恭子、新垣結衣等！到底橋本環奈有哪4大驚人萌點，令她成為人氣高企的女神？

青春愛情電影《小說之神》5月22日上映。(取自電影《小說之神》官方網站)

廣受文青女生支持的《小說之神》終於推出真人化電影！今次導演加上久保更加著重影像上的美感，令畫面增加細緻描繪，創造出澎湃的情感，打動人心！當中女主角更由橋本環奈飾演小余綾詩凪，雖然環奈曾演過很多高中生的角色，不過她表示要加上職業作家的設定，卻是她的一個新挑戰。

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橋本環奈擔演女主角相信會吸引不少日本少男支持，佐藤大樹都表示：「她（橋本環奈）真是很棒的女演員，除了她真的想不到更合適的人選了。」縱然橋本環奈近年常被批評身型走樣，可是早前日本網站Rankin.goo讓網民票選出「日本傳說級美少女 TOP 10」女藝人，橋本環奈仍當選「日本傳說級美少女」NO.1，擊敗多位著名人氣女神。

【點撃看】 日本傳說級美少女 TOP 10，竟然46歲女藝人都有份？

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萌點一) 橋本環奈天生一雙天使之瞳 吸睛力強！

21歲橋本環奈五官標緻，擁有壓倒性的美貌，加上她的身高只有1.52米，十分嬌滴滴、可愛！她更有一對琥珀色的大眼睛，被稱為「天使之瞳」，超迷人。讓樂敦製藥都不禁要與她合作，連隱形眼鏡都為她出了一個系列「橋本環奈隱形眼鏡」，今年日本七月上市。

橋本環奈擁有淺啡色的瞳孔，超級吸睛！（Instagram@kannahashimoto.mg）

在2013年，年僅14歲的橋本環奈是偶像團體「Rev. from DVL」一員，一次進行現場表演時被粉絲拍下一張照片，全因為她純真可愛的樣子，頭髮隨舞姿擺動，可愛感十足！照片因而被稱為「奇蹟的一張」，隨後被日本網民瘋傳，更封她為「千年一遇美少女」，知名度就此爆升！近年魅力十足的她專心發展演藝生涯，陸續推出不同戲劇作品！

萌點二) 橋本環奈可愛變可怕！演活超反差人物！愈醜愈紅？

橋本環奈演藝生涯成功的原因，除了因為她率直爽朗的個性之外， 她演戲方面十分敬業樂業，完全沒有美女包袱！她都飾演過不少需要超誇張恐怖的表情。之前她參演的《我是大哥大！！》飾演「前不良少女」早川京子，做出粗俗反差的個性，露出一個個的翻白眼。其後，她又在《銀魂》中飾演女主角神樂，戲中她不只行徑荒誕，更要做出挖鼻孔、隨地嘔吐等等忘我的演出。《齊木楠雄的災難》都輕易駕馭多個搞怪表情，完成度極高！

超可愛的她竟然表情超可怕？(《齊木楠雄的災難》劇照)

或許她這些表情會震撼一眾粉絲，不過她卻完完全全地演活了角色！更加令她深受賞識。在演藝界中，能有這麼放開來演的女星確實不多，而她年紀少少竟然能夠不顧形象的演出，犧牲美少女形象，真的全靠一份專業態度去演活不同的角色。

【點撃看】橋本環奈超崩壞表情集！敢看到最後一張？

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萌點三) 橋本環奈萌爆親和力！

節目《閒聊007》曾經因應橋本環奈的萌點，收集300名工作人員有關她在片場中的可愛之處。她在節目中更親自示範當中多個萌死人的絕招！原來她日常片場對其他工作人員都十分友善、熱情，完全零架子，讓片場充滿可愛氣氛！演藝圈中，與人相處的態度是十分重要，可能因為態度而得到演出的機會，橋本環奈不只是可愛，她擁有的是親和力，所以成功讓幕前幕後的人都喜愛，而這就是她最具魅力的地方。

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萌點四) 橋本環奈少女樣大叔心，豪邁酒鬼夠隨性！

橋本環奈嬌小玲瓏，聲線有點沙沙十分可愛。別以為橋本環奈一副空靈少女的樣子，其實她內裡卻是一個大叔！橋本環奈不只個性十分率直爽朗，亦會從不顧忌的大笑起來，更加是一個「酒鬼」！她曾於節目《櫻井･有吉THE夜會》大爆自己的飲酒習慣，她表示：「每次工作完成後就會有種『好想快點去喝一杯啊～』的感覺，如果只是飲兩杯酒，就當是肝臟的休息日。」原來她幾乎每一日都會飲酒，而啤酒更是她的摯愛，每當飲醉時就會狂笑不停！她更坦言曾在德國拍攝節目時，飲足全日！她愛酒的程度超高，她豪邁地飲酒的幸福表情，令一眾愛酒人士大大共鳴！

橋本環奈展示啤酒的份量看來都不少囉！(《櫻井･有吉THE夜會》節目劇照)

【點撃看】橋本環奈少女變大叔身型？驚嚇肥肉截圖！膽固醇高達140！

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雖然橋本環奈的身型或許發福了，沒有完美身型，但她依然充滿個人魅力！看她在「日本傳說級美少女 TOP 10」中當上第一名，就是知道橋本環奈的魅力不只是外在，她的豪爽個性、友善的親和力及演技實力都是大家喜愛她的原因！聽到她的笑聲，充滿感染力。

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