新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，為減低感染機會大家最近亦減少外出。不少人趁著居家的時間重拾下廚樂趣，烘焙則成為了女生們的流行話題。在最近的熱門食譜中，要數日本Mr. Cheesecake與英國王室主廚的分享最為吸引。

最近打開IG，放眼盡是朋友的烘焙製成品，更有不少女生笑言，一個疫情令一眾地獄廚神都變成烹飪高手。假日閒來無事，跟隨網上的簡易食譜試試看，也是個苦中作樂的好方法。

Mr. Cheesecake的芝士蛋糕號稱「不是世界上最好，但可能是人生中吃過最好吃」（IG＠mr.cheesecake.tokyo）

被喻為東京「No.1芝士蛋糕」的Mr. Cheesecake日前於IG上大方公開食譜，讓大家於家中也能嘗試製作本來每天限量販賣的芝士蛋糕。Mr. Cheesecake由曾於米芝蓮三星級餐廳擔任過主廚田村浩二主理，每天只限量生產32件，於日本極具話題性。零麵粉的招牌芝士蛋糕口感像雪糕幼滑濃郁。蛋糕的材料與製作步驟並不複雜，如今身在香港也能品嚐到這款號稱「不是世界上最好，但可能是人生中吃過最好吃」的芝士蛋糕。

Mr. Cheesecake日前於IG上大方公開食譜，讓大家於家中也能嘗試製作本來每天限量販賣的芝士蛋糕。（IG＠mr.cheesecake.tokyo）

材料： 忌廉芝士 200g 砂糖 100g 酸忌廉 280g 希臘優格 50g 忌廉 100g 雞蛋 2隻 粟粉 20g 檸檬汁 9g 白朱古力 50g 零陵香豆 1/2個 雲呢拿條 1/4條

零麵粉的招牌芝士蛋糕口感像雪糕幼滑濃郁（IG＠mr.cheesecake.tokyo）

製作方法： 先將焗爐預熱至180℃ 1.將忌廉芝士與糖隔水座熱，並充分攪勻。 2.將酸忌廉和希臘乳酪放入另一個碗中，並用刮刀拌勻。 3.將雞蛋分三次添加到步驟（2）混合物中，每次都要用攪拌器拌勻。然後加入檸檬汁和粟粉混合。 4.小鍋中加入忌廉、白朱古力，零陵香豆和雲呢拿籽，用中火加熱，沸騰後熄火。 5.將步驟（4）混合物添加到步驟（1）混合物中，並用攪拌器混合。接著加入步驟（3）混合物並攪拌至光滑，然後過篩，倒入模具中。 6.將烤盤加入2-3cm熱水，蛋糕模具以錫紙完全包裹。 7.放入180℃的焗爐中25分鐘，將其降溫至150℃並烤焗20分鐘。 8.放到雪櫃冷卻4小時就完成。

按圖看網民的製成品：

英國王室的前主廚公開英女王愛吃鬆餅食譜

若新派的芝士蛋糕不是你杯茶，不妨試試製作傳統英國王室風味的鬆餅。英國王室的前主廚 Darren McGrady於自己的YouTube頻道上公開了英女王下午茶必備的英式鬆餅食譜，他亦分享了王室成員品嚐英式鬆餅時的小習慣，例如英女王喜愛先塗上果醬。Darren McGrady更指英女王每天也要吃他做的英式鬆餅，熱愛下午茶的女生也就不要錯過。

現在在家也能品嚐到英女王下午茶必吃的鬆餅（IG＠hm.queenelizabethh）

材料（可做16個英式鬆餅）： 中筋麵粉 416g 牛油 64g 砂糖 64g 泡打粉 4 茶匙 雞蛋 1隻 牛奶 96g – 160g 蛋黃 (掃鬆餅面用) 1 個 可隨喜好加入提子乾

按圖看製作方法：