舒淇與馮德倫結婚以後一直低調生活，偶然在網上放閃，足已令大家感受到二人的甜蜜。在今日（8月9日）馮德倫的生日，舒淇又如每年一樣送上祝福，更是搞鬼地上載了老公馮德倫的「醜照」，發放另類閃光彈。



舒淇與馮德倫婚後一直保持低調，去年馮德倫在社交網站上罕有地上載兩人合照慶祝舒淇44歲生日，舒淇更打趣地回應︰「這女的是誰？」（IG＠fungblackandwhite）

馮德倫47歲生日，舒淇在IG上po出馮德倫的一張單人照，照片中的他捧著蛋糕，嘟起咀唇，眼睛半開合般，像是未準備好拍照的狀態，整張相更是「鬆郁濛」。但原來這也是舒淇的「心思」，貫徹二人愛開玩笑的打情罵俏的相處模式，於圖片帖文寫下祝福字句：

本來想放你的無敵帥照 ～但是本著我不凡爾賽的個性就放你一馬吧 ～ 嘿 老獅 老友 老公 生日快樂🎂 願你 健康平安喜樂🌹

舒淇在ig上載馮德倫生日「醜照」放閃。（IG@sqwhat）

舒淇與馮德倫兩人5年前從相識20年的好朋友昇華為夫妻，當時舒淇的閃婚啟事中一句，至今仍然成為不少人於愛情上的座右銘：

什麼都可以錯，但是別錯過愛你的他和她

舒淇與馮德倫因拍攝電影《美少年之戀》結緣，兩人相識20年、交往4年，有指於2016年往歐洲拍攝《俠盜聯盟》時順道拍下婚照，如此隨性的風格令人驚喜，但定下來仔細想想又覺舒服自然。結婚是兩個人的事，彼此的過去與未來不需要向大眾多作交代。兩人沒有特地挑選婚照的拍攝場地，舒淇也只是穿上H&M送贈的簡約禮服，戴上於當地隨意挑選的頭紗，配上一雙平底鞋，甜蜜又流露默契的眼神便是最美好的風景。

【按圖看】舒淇與馮德倫樸素隨興的婚照：

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舒淇是滿分的另一半 馮德倫：看到婚戒便覺得開心

因為兩人不常放閃，經常被外界傳出夫妻間因個性不合而產生磨擦，甚至面臨離婚局面，對於這些傳聞，舒淇一概不予回應。其實兩人也有含蓄放閃的時候，馮德倫曾在小S的節目《姐姐好餓》中提到，舒淇於他心中是滿分的另一半，臉上幸福的笑容便是最直接的回應。不少藝人也沒有配戴婚戒的習慣，小S便是其中一位，當她留意到馮德倫手上的婚戒便問他為何一直戴著結婚戒指，他說看到婚戒便開心。沒有甜言蜜語，淡淡的回應已讓人感受到夫妻間獨有的默契。

也沒有特別意思，就是看到會覺得開心。

馮德倫表示舒淇於他心中是滿分的另一半（IG@sqwhat）

只要是舒淇煮的 馮德倫都覺得好吃

同居生活少不了下廚的時間，舒淇曾於節目上表示自己廚藝不佳，但只要是她煮的，馮德倫都會大讚說好。她與趙薇等明星參與內地節目《中餐廳2》，到法國合作經營餐廳，展示廚藝。當時趙薇表示曾聽聞馮德倫對舒淇的廚藝特別驕傲，舒淇卻說自己從來沒有認真的為他煮過一頓飯，更指只要是自己煮的，馮德倫都會說好。舒淇於節目上兼顧餐廳的日常業務，處理打掃、買菜、洗碗等事，賢淑大方的她卻表示自己在家其實不怎麼做家務，馮德倫自會替她打點生活所需，如此低調的幸福更讓人移不開目光。

舒淇與馮德倫結婚以後偶然在網上放閃，足已令大家感受到二人的甜蜜。

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