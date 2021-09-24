私處異味令伴侶性慾全消　「異味」來自濕熱飲中藥茶1星期見效？

私處也要保養，陰道緊緻度之外，氣味也是陰道保養重點。「妹妹」散發異味，對性生活質素有很大影響，若陰道反覆感染要盡快求醫，對症下藥，若因為體質問題而發出異味，則大可從中醫角度，以中藥茶紓緩私處異味情況。



曾任職台灣長庚醫院的中醫師，現為YouTuber的「77老大」，在影片中分享曾有女性朋友向他抱怨，與丈夫的性生活越來越少，甚至抗拒與她行房，一度令她懷疑丈夫出軌。她更因此拜託「77老大」與她的丈夫會面，了解對方性慾低落的原因。

一問之下，原來這位丈夫並非不愛，反而向「77老大」坦言，很愛太太，只是親熱時覺得對方私處的味道「不太好聞」，因此抗拒親熱。

女性私處散發異味，可影響夫妻間性生活。（YouTube@77老大）

陰道炎分兩大類：細菌感染或體質引起

「77老大」以中醫角度解構陰道感染及陰道有異味，除了由於細菌感染引起，中醫角度，體質原來也會導致陰道炎。

他指出，非細菌類陰道感染，源於「濕熱」體質並非細菌，吃藥可暫時改善症狀，當出現「濕熱」體質時，陰道感染又會再復發。女性月經期間因荷爾蒙改變，或使用衛生巾太悶熱、喝太多酒等因素，都會導致體質變得「濕熱」。

▼▼▼私處感染分2類：體質問題引起的陰道炎，中醫治療可紓緩？（點擊看）▼▼▼

+ 4

中醫輔助調理消除異味？

私處散發異味通常因陰道感染，大部份女性都會先用塞劑或西藥解決「燃眉之急」，但之後還是會反覆感染。「77老大」建議，受私處異味所困擾的女性，除了西醫治療，也可考慮利用中醫方法輔助調理，改善容易感染的體質，擺脫陰道異味。

女性可利用中醫方法調理身體，改善私處異味。（《下輩子我再好好過》劇照）

「77老大」指飲食習慣對陰道感染有很大影響，甜品、油膩煎炸食物、薑、蒜、蔥及辣椒都會加重濕熱體質，陰道感染者應減少進食。陰道反覆感染的女性可多吃增強免疫力的食物如薑黃、番石榴、奇異果、蔓越莓、柑橘類水果或洛神花等含有豐富維他命C的食物。

甜品、油膩煎炸加重濕熱 奇異果、柑橘類增強免疫力

「77老大」也推介一款中藥茶，有助女性清熱除濕，改善陰部異味及容易感染的體質，不過，在月經期間切忌喝這款茶飲，其他時間可一天一杯，喝1到2星期後就能紓緩私處異味。

▼▼▼中藥茶飲消除私處異味1星期見效？多吃「這些」食物有助減低陰道感染？（點擊看）紓緩私處異味的3大方法▼▼▼

+ 10

然而，人人體質不一，對症下藥改善陰道異味問題，應先尋求中醫師的專業意見。

【同場加映】23歲女生不換護墊下體腫4倍 婦科醫生：陰部長期悶熱恐生命危險

▼▼▼陰部感染可危及性命？女生長時間不換護墊，下體腫4倍？點圖看詳情▼▼▼

+ 8

【同場加映】私處護理｜陰毛刮掉經期清爽減少經血沾染？

▼▼▼【按圖看】私處護理｜陰毛除掉後小便會極不方便？除陰毛經期清潔更方便？點擊看陰部除毛的好處及壞處▼▼▼