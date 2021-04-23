月經｜日本10大好用衛生巾排行榜　邊款吸收力強經得起流量實測？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-23 18:34

衛生巾｜月經苦不堪言的不適，女生都有深切體會，有時還要擔心經血側漏等情況，令人渾身不自在！選擇高品質又舒適的衛生巾是女生的「重要夥伴」，衛生巾要點揀好？衛生巾既好用又舒適有邊幾款？

無論是在家還是外出，生理期間衛生巾是女生必不可少的「必需品」。（misselvani@IG）

10大好用日本衛生巾排行榜

台灣My Best 好物推薦網實測包含Sofy、Laurier、elis等人氣日本品牌衛生巾，根據衛生巾質地、體積、吸收力、清爽度等表現作出評分，十大排名日本衛生巾品牌，有的吸水速度快、有的則較乾爽，女生大可因應個人需要，看看邊款最適合自己？

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衛生巾的選擇很多，日本牌子衛生巾一直受歡迎，至於一貫簡約風格且深受女生歡迎的品牌MUJI無印良品，也有推出機衛生巾，純白設計加上牛皮紙盒包裝，是女生的另類選擇。

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