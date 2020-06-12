時興韓式霸道總裁戀愛風，每位韓劇男主角也是高富帥的代表。現實中原來同樣都有身價不凡，憑藉自身努力成為後天的「高富帥」。不少知名藝人如玄彬、李敏鎬、前少女時代成員Jessica和f(x)成員Krystal原來居住於同一豪宅區公寓，除了是圈中同行更是鄰居關係。

玄彬近日憑著《愛的迫降》再次成為人氣熱話，他與Jessica和Krystal居住於同一棟大廈M公寓，住宅的市價估值是約35億韓元（約2,260萬港幣）。（IG＠＠bodyluv_official）

孝順高富帥玄彬 收入全歸媽媽掌管

玄彬憑著《愛的迫降》再次成為人氣熱話，總是在劇中飾演高富帥的他，現實中亦不遑多讓。他與前少女時代成員Jessica和f(x)成員Krystal居住於同一棟大廈M公寓，住宅的市價估值是約35億韓元（約2,260萬港幣）。

玄彬出身自書香世家，父母均為教師，哥哥為首爾大學畢業，傳統的家庭環境培養出玄彬溫文儒雅的個性。他於高一時出演學校的舞台劇後對演藝充滿興趣，更不顧父親反對考上戲劇學院，並執意踏上演藝之路。他憑藉《我叫金三順》、《祕密花園》等受歡迎作品擠身韓國一線演員行列。韓國傳媒保守估計玄彬的身價至少有135億韓元（約8,000萬港幣），孝順的他曾向傳媒透露所有收入都交由媽媽掌管，每月零用錢由她分配。玄彬擁有良好的儲蓄習慣，即使身價不菲亦不沉迷奢華生活，帥氣的外表下的涵養更值得欣賞。

按圖看玄彬同款的35億韓元豪宅：

現實中的貴公子李敏鎬 與愛犬慶祝出道週年曝光億萬豪宅

李敏鎬無論於劇中還是現實也是位充滿貴族氣質的公子。（IG＠actorleeminho）

不論是《花樣男子》中的具俊表、《繼承者們》中的金嘆還是現在深受大眾歡迎的《The King：永遠的君主》李袞，李敏鎬都飾演充滿貴族氣質的公子。於熱播的《The King：永遠的君主》中，他更以帝王的姿態，騎著白馬，穿越時空與金高銀相見。劇中李敏鎬英氣十足的穿搭完全凸顯帝王風範，現實中他亦是高富帥的代表韓星之一。

韓國傳媒估計李敏鎬單集片酬已達1億韓元（約60萬港幣）、平均廣告酬勞更達12億韓元（約772萬港幣），他與玄彬坐擁同樣豪宅，更於2018年慶祝出道12週年時，於IG上載慶祝照片時意外曝光億萬豪宅的客廳一角。

按圖看李敏鎬的億萬韓元豪宅景觀：

朴敘俊理財有道 清潭洞豪宅登韓國最貴住宅 TOP10

朴敘俊是近年韓國炙手可熱的男神之一，最新作品《梨泰院Class》為他的人氣再創高峰（IG＠bn_sj2013）

朴敘俊是近年韓國炙手可熱的男神之一，最新作品《梨泰院Class》為他的人氣再創高峰。劇中角色朴世路理財有道，以儲蓄及經營酒館成功向飲食界龍頭復仇。現實中他亦憑藉可觀的片酬以58.5億韓元（約3,800萬港幣）購入清潭洞Sangji Ritzvil Caelum二期的豪宅，房價更被列入韓國頭10位最貴豪宅。豪宅坐落於漢江旁，面積約3,000平方呎，室內設計裝修非常豪華，擁有開揚海景。屋苑設有高爾夫球場、運動場、健身房、紅酒倉庫及電影院等高級設施。

朴敘俊懂得享受生活之餘亦非常關心社會，當新冠肺炎疫情爆發之際，他曾捐出1億韓元（約60萬港幣）協助醫院添購醫療儀器，去年也同樣捐出1億韓元幫助江原道山火的災民。

按圖看朴敘俊同款豪宅裝潢：