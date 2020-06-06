37歲的張鈞甯一向予人高雅的感覺，這樣高學歷高顏值的氣質女神至今卻仍然單身。她曾經認為愛情要來便會來，順其自然便好，如此豁達的想法隨着年齡漸長而有所改變，在寂寞惶恐時組織家庭的念頭更覺強烈。

張鈞甯曾與多位男星傳出緋聞，可是一直未遇到對的人。（IG＠ningchang0904）

張鈞甯工作認真而且熱愛運動，外表看似冷靜獨立，事實上對生活充滿熱情。她一直對外宣稱單身，同時表示愛情是非常難得，如果要在麵包與愛情中作出抉擇，她會毫不猶豫地選擇愛情。「愛的時候就全力以赴，要不然就不要愛。我想要好好的愛一個人，很簡單的，沒有轟轟烈烈的火花，會把別人放在心上，這樣就好。」

張鈞甯坦言在麵包與愛情中作出抉擇，她會毫不猶豫地選擇愛情。（IG＠ningchang0904）

熟齡女生承認渴望愛情

如此感性的張鈞甯原來小時候並不相信愛情，她的愛情觀因父母離異而有所影響。不過，她長大後也發現每段愛情其實讓人有所成長，而這些經歷也是為着遇見Mr. Right作的準備。熟齡女生的愛情觀沉穩踏實，不再盲目追求迴腸蕩氣的愛情，也明白到現實還是平淡好的道理。

她曾表示，自己也好想身邊有個他為她遮風撐雨，可惜這個人到現在還未出現。雖然自己表面看起來很冷靜，但其實心裏非常著急，更考慮著要不要「凍卵」。坦率地表達自己想要組織家庭，卻沒有對象的心態，這刻的張鈞甯正擁有與一般單身且熟齡女生的同樣煩惱。

按圖看曾與張鈞甯傳出緋聞的男星：

+ 4 + 3 + 2

（IG＠ningchang0904）

順其自然並不等於被動地等待愛情

剛開始單身生活時，女生容易因為心有不甘而把「自己一個也要好好過」的單身宣言掛在嘴邊，明明渴望下段戀情的來臨，卻又要說自己正享受單身生活，久而久之養出了強硬高傲的態度，令心儀男生難以靠近。

張鈞甯雖然單身了一段時間，卻仍然期待被愛。她知道愛情並不能強求，也只能順其自然。她清楚明白愛情不會從天而降，在那個他順其自然的出現在眼前時，你必須擁有自己的信念，並成為令人欣賞的迷人女生。她會不時提醒自己要珍惜每一個時刻，即使是單身的時候，生命中遇到每一件事情、每一個人、每個角色都可以教曉你一件事，人生無常，所以她不會讓自己後悔，要珍惜現在，好好活着。