夏日強烈的紫外線會引致色素沉澱，令肌膚老化，如何修護日曬後的肌膚，是每個女生都需學會的美容課題。要令肌膚回復明亮，作為保養的第一步，美白化妝水擔當着一個重要的角色。

要令肌膚回復明亮，作為保養的第一步，美白化妝水擔當着一個重要的角色。(IG@laneige_kr)

日常防曬不足以抵擋全部紫外線，這便是平日勤塗防曬但臉上仍長雀斑的原因。夏天的保養重點在美白，要養出水潤透光的肌膚，美白爽膚水比面膜更為有效。洗臉後先以美白化妝水擦去老化角質，再沾濕化妝棉濕敷於色斑位置，作為重點美白面膜。濕敷法比直接敷上美白面膜溫和，減輕出現皮膚敏感的機會。日本美容雜誌《LDK the Beauty》選購了市面上多款美白化妝水，透過測試產品的保濕度、成分與使用感三大範疇比較這些產品的表現，並以A至C級評分。

按圖看第四至八位的美白化妝水：

【第三位】B級：Dr. Ci:Labo 377 VC 綻白深層淨斑化妝水（約$353）

不少用家分享以化妝水重點於雀班與痘印位置濕敷後，色素有明顯減淡的效果。（Dr. Ci:Labo）

化妝水來自Dr. Ci:Labo 的明星系列377 VC，主要功效為美白淡斑。酪氨酸酶是促進黑色素增生的成因之一，而377 VC化妝水則有效抑制酪氨酸酶的活性，有效針對各類色斑並預防斑點形成，並改善肌膚黯沉等問題，品牌更聲稱系列為市面上最有效的亮白產品之一。不少用家分享以化妝水重點於雀班與痘印位置濕敷後，色素有明顯減淡的效果，而且膚色變得均勻明亮，特別適合希望美白去黃的女生。

【第二位】A級：肌研白潤美白化妝水（$135）

開架品牌肌研的護膚品一向深受小資女生歡迎，「白潤」系列為肌膚同時帶來美白與滋潤的效果。（肌研）

開架品牌肌研的護膚品一向深受小資女生歡迎，「白潤」系列為肌膚同時帶來美白與滋潤的效果，有效改善肌膚乾燥及暗沉。化妝水中富含高純度熊果素、維他命C衍生物與玻尿酸鈉，有效抑制及淡化黑色素，令肌膚淨白透亮，去黃效果出色。肌研化妝水在日本創下「平均每4秒賣出1瓶」的銷量，就連品牌代言人全智賢也透露自己每天也會以化妝棉濕敷肌研化妝水，搭配簡單的按摩，讓肌膚於短短的時間便能吸收充足的水份。肌研化妝水價錢親民、性價比高，基本上是每個女生家中必備的護膚品之一。

【第一位】A級：Dr.K Cocktail V Lotion（約$549）

Dr.K Cocktail V Lotion曾多次登上@cosme化妝水排行榜的首位。（Dr.K）

品牌由日本皮膚科醫生研發，而這支化妝水更曾多次登上@cosme化妝水排行榜的首位。Dr.K Cocktail V Lotion含有由12種類維他命，包括3種有效美白的維他命C與5種針對毛孔粗大的維他命B，另外搭配玻尿酸及膠原蛋白等成分，滋潤並修護肌膚。除了是一般的化妝水外，亦可當作前導式美容液，滲透度高讓肌膚能於短時間內補充營養。