移居台灣的蔣雅文（Mandy）經常於Instagram上分享化妝護膚心得，主打以平價美妝品與簡易的化妝步驟化出朝氣妝容。最近她分享了一個只需五分鐘便可完成的口罩眼妝，令雙眼看上去更有精神。

Mandy分享了一個只需五分鐘便可完成的口罩眼妝，令雙眼看上去更有精神。（IG＠yawen_j）

Mandy喜歡以淡妝示人，並不時於社交平台上大方分享愛用的美妝品牌，當中大多價錢親民，連學生也能負擔。疫情肆虐仍無損女生精心打扮的心情，Mandy示範的眼妝只需五分鐘便能完成，讓女生再不用在每天早上奔跑出門。

突顯深眼睛輪廓：重在眼尾線條

Mandy的五分鐘口罩妝容着重於打造明亮自然的眼睛，而口罩以下半張臉的妝容則被省略，她笑言這就如新聞主播上身穿西裝，下身着居家服的道理一樣。五分鐘口罩妝容步驟簡單，Mandy先以睫毛夾打造捲翹睫毛，再以眼線筆畫上內眼線，放大眼睛更顯精神。畫上內眼線後，她再以啡紅色眼線筆加深眼睛中後段輪廓，打造自然柔和的眼尾線條。最後以臥蠶筆打亮臥蠶並掃上睫毛液便完成。

Mandy的五分鐘口罩妝容着重於打造明亮自然的眼睛（IG＠yawen_j）

【按圖看】除了五分鐘口罩妝容外，Mandy亦不時於社交平台上分享各款平價妝品：

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大眼妝大忌：粗黑眼線反顯眼小

五分鐘口罩妝容只有幾個步驟，所需技巧不多，即使是化妝新手也能輕鬆駕馭。眼線的粗度是影響雙眼放大效果是關鍵，不少女生認為眼線愈粗便愈顯眼大，事實上卻剛好相反，粗黑眼線妝感較濃亦容易顯老，反而令雙眼顯得更細小。Mandy選擇先以眼線筆填滿睫毛的空隙，再以柔和的啡紅色眼線筆強調眼尾部分的眼線，把過粗的地方擦掉，令眼妝更加自然。而她所選用的眼線筆主打防水防油，妝效持久不易暈染，適合夏天使用。

Mandy一向注重打亮臥蠶位置，而這也是讓眼睛看起來神采飛揚的關鍵（IG＠yawen_j）

神采飛揚的關鍵：打亮臥蠶位置

Mandy一向注重打亮臥蠶位置，而這也是讓眼睛看起來神采飛揚的關鍵。不少女生為了營造臥蠶效果，誤用亮片顆粒較大的打亮產品，導致眼下出現一道白線影響妝感。如果你與Mandy一樣本來就有點臥蠶，可以選擇帶金屬珠光的米色系作打亮，有效打造自然的感覺，並強調臥蠶的存在感。如果你喜歡日系妝容，可以嘗試偏粉紅色的臥蠶筆，打造可愛而且淚眼汪汪的感覺。