The King｜下了線的皇帝李敏鎬　私服展類家男孩風　隨性休閒舒適

《The King：永遠的君主》是李敏鎬退伍後首部主演的電視劇作品，在劇中飾演皇帝李袞，從口條、姿態到動作、步伐等都演出皇家風範，劇裡穿著如軍裝、韓服、西裝等，不乏隆重華貴的服飾，在戲外的穿著卻非常隨性，充分展現大男孩的率性自然，一起來看李敏鎬有哪些鍾愛的私服單品吧！

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Dappei 結語： 李敏鎬的私服穿搭和拍攝與公開活動時的氛圍非常不同，幾乎都是以方便、舒適為主，在穿著這些休閒服時瞬間化身大男孩，先天的身材優勢讓樸素的衣服看起來一點都不平凡，在打扮得比較隨性時仍然保持了清爽感也是出眾的原因之一！

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短髮長髮都能駕馭的穿搭！跟著《The King：永遠的君主》金高銀在炎熱的初夏穿出好氣質。

原文：《The King：永遠的君主》中見不到的李敏鎬！率性大男孩的私服風格，休閒舒適最實穿！

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