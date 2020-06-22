又到投奔陽光與海灘的時間，夏日泳衣每年各有特色，與其追趕潮流，不如根據自己的膚色，挑選一件顯白顯瘦的泳衣。

夏日泳衣每年各有特色，與其追趕潮流，不如根據自己的膚色，挑選一件顯白顯瘦的泳衣。（IG@paisleyhu）

除了根據身形來挑選泳衣外，膚色也是一大考慮因素。亞洲女生膚色偏黃，即使是曬出來的小麥肌與歐洲女生也不太一樣。皮膚白皙與健康膚色的女生各有顯白的挑衣技巧，不過，有一種顏色的泳衣適合任何膚色的女生，穿上它必定成為全場焦點。

白皙皮膚：以色彩突顯粉嫩白皙的膚色

像馮盈盈般白皙皮膚的女生，基本上可挑戰任何顏色的泳衣（IG＠crystalfyy）

白皙皮膚的女生基本上可挑戰任何顏色的泳衣，可大膽挑選暖色系的顏色，如紅色、黃色、粉紅色等飽和度高的色調，加添活力的同時亦會令膚色更白嫩細緻。沙灘妝容以淡妝為主，令白皙膚色的女生容易欠缺血色感，若穿上冷色調的泳衣，如藍色、綠色、紫色等，便會予人一種過於冰冷、沒氣色的感覺。

【按圖看】白皙膚色的女星如何以暖色系泳衣更提亮膚色：

健康膚色：以冷色調增強膚色對比度

像Coffee林芊妤熱愛運動的女生喜歡曬出一身小麥膚色，穿錯色調則容易顯得暗啞無光（IG＠coffee89921）

熱愛運動的女生喜歡曬出一身小麥膚色，穿錯色調則容易顯得暗啞無光，整體顯髒顯黑，故這類膚色的女生應避免穿着與膚色相近的大地色與過度鮮艶的顏色。相反，冷色調如寶藍色有助中和黃皮膚，而淺粉色調的則有效提亮肌膚色調，提升氣息。

白色百搭適合所有膚色

張曦雯完美示範白色泳衣的仙氣感。不論是哪種膚色的女生，衣櫃裏需要一套白色的泳衣（IG＠kelllycheung）

不論是哪種膚色的女生，衣櫃裡需要一套白色的泳衣。穿上白色泳衣就如自帶打燈效果，於亞洲女生來說意外地顯白，同時呈現出乾淨清新的視覺效果。相比雪白色調，帶淡黃色的米白色與奶油白色更易駕馭，校正膚色同時仙氣十足。若你還在為穿上甚麼色調的泳衣而苦惱的話，不妨入手一件百搭的白色系。