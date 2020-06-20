當油脂與老化角質堵塞毛孔時，令保養品未能發揮最大功效。要讓肌膚重拾水潤光澤，便需從基本做起，作為護膚的第一步，潔面產品便擔當著非常重要的角色。

雖然肌膚油脂分泌於炎夏特別旺盛，但也要避免因此而過度清潔肌膚，破壞水油平衡。（IG＠innisfreeofficial）

雖然肌膚的油脂於炎夏分泌特別旺盛，但也要避免因此過度清潔肌膚，破壞皮膚水油平衡。選擇潔面產品應以溫和為主，確保於洗淨污垢同時維持肌膚基礎濕度。敏感肌女生不宜使用含有酸性與磨砂粒子的潔面產品，以減低對肌膚的刺激。日本美容雜誌《LDK the Beauty》選購了市面上多款潔面產品，透過測試產品的清潔度、保濕度、成分與使用感四大範疇比較這些產品的表現，並以A至C級評分，選出了十款表現最好的潔面產品。

按圖看日雜LDK「十大潔面產品排行榜」，第二至十位的洗面乳：

+ 5 + 4 + 3

【第一位】（A級）BCL momopuri 蜜桃保濕潔面乳（約$50）

(IG@toktokbeautyshop)

蜜桃系列於日本大受當地女生歡迎，產品中加入了乳酸菌與蜜桃分子酊，有效打造水嫩美肌，令毛孔肌細緻光滑。乳酸菌有助平衡體內菌群，讓肌膚通過自我改善，變得更加健康改善暗瘡粉刺等肌膚問題，同時維持肌膚穩定性，呈現自然光澤及彈性。這款潔面乳同時兼具卸妝及洗臉二合一的功效，大大節省了潔面時間，十分適合繁忙的都市女生加上淡淡的蜜桃香與粉嫩包裝，完全是攻陷少女心，實用性及設計感兼備，拿下A級第一名！