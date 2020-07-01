賭王何鴻燊上月病逝，終年98歲，日前何家刊登訃聞，發現家屬名單中賭王總共有17名孩子，原來四房尚有一位長子「何猷邦」！何猷邦多年以來隱姓埋名，一直被各界猜測他的存在，又傳稱他為何猷佳。如今四房遺孀梁安琪公開聲明，曝光兒子身世！為何猷邦與其餘何家男丁有不同待遇？其餘5位兄弟的成長如何，令事業愛情有所成就？當中哪位男丁最像賭王？一樣聰明？一樣踏實？亦或一樣多情？

何鴻燊上月病逝，何家的訃聞中，列出其17位子女，原來梁安琪尚有位長子何猷邦！(何家在報章刊登的訃聞)

何猷邦為四房太太梁安琪的長子，年約28歲，是賭王排行第4的兒子。其實網上一直流傳何猷邦的童年照以及「何猷佳」的名稱，有傳何猷邦年幼時，在大病過後出現情緒問題，於是家人送他到澳洲醫治，後期再到美國治療。有指現居美國的猷邦對電腦方面具備天賦，在大學畢業後亦工作於大公司內。

何鴻燊與梁安琪的長子何猷邦一直未從公開，即使家庭小聚會合照，都不會見到他的影縱，他的存在被家族隱藏，確實令人難以置信！（Instagram@momomarioho）

多年來，何猷邦都沒出席過任何公開活動，就連家人聚會上的合照，都未見縱影。即使賭王喪禮，何猷邦亦沒有出席。一直以來，何家上下都多次否認他的存在。如今何猷邦的姓名，終究要鐫刻在賭王的墓碑上，一切都不得不公開！梁安琪終於發表聲明，表示為了他的隱私保護而從未對外公布猷邦的存在，她坦言：「猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾。我們知道現實社會生活，需要故事，但亦需要善意、理解、互相的愛護。」何猷邦與其餘5位兄弟的遭遇確實不同，其他兄弟在事業、愛情、成就是否與父親一樣？

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【大房長子：何猷光】賭王深受打擊 最唏噓的愛子！

大房長子何猷光是元配夫人黎婉華所生的獨子，1949年出生。豪門出身的他至小就被視為大集團的接班人來培養。賭王何鴻燊改他為自己叔叔的英文名Robert，希望他有着家族的光榮。何猷光小時候就跟隨父親出席活動露面，入讀傳統名校聖若瑟書院，中四之後就被安排到英國貴族學校 Millfield College寄宿，以進一步提升個人能力、潛質與修養。之後他入讀倫敦大學修讀經濟系，為未來接手生意作準備。

何猷光在倫敦大學修讀經濟系（資料圖片）

何猷光大學畢業後跟英國模特兒Suki Potier結婚，生下兩名女兒家文和家華。何猷光不失父母遺傳，與賭王外表相似，一樣英俊，為人孝順、年輕、聰明，絕對是人生勝利組王子！很可惜，當年他與妻子在葡萄牙度假時，遇上車禍不幸喪生，終年39歲。賭王就此痛失愛子，深受打擊，成為一生最大遺憾！

【二房長子：何猷龍】最低調的深情王子！

二房長子何猷龍是二太藍瓊纓的獨子，從小就被二房悉心培養，早年就讀香港華仁書院，之後就讀加拿大多倫多大學主修商科，又持有文學士學位，簡直文理皆通。他在畢業後沒有加入家族企業，反而於「怡富證券」工作！他與普通員工一樣按時上班，對工作認真、踏實，由助理，升為經理助理。他又憑個人力量，入股匯盈控股，收購3間科技公司。最終他勤奮實務的態度，獲得父親何鴻燊賞識，何猷龍成功接任新濠集團董事局聯席主席兼行政總裁。今年《福布斯》香港富豪榜中，何猷龍資產高達195億港元，成功排名33！

二房長子何猷龍，身為新濠博亞娛樂主席兼行政總裁（張浩維攝）

何猷龍行事一直低調，私底下更加是絕世好男人！他十多歲時，與維他奶創辦人羅桂祥的孫女羅秀茵拍拖，即使在婚後，他依然從一而忠，沒有任何花邊消息。何猷龍對家庭負責任，有時間就會陪妻女，曾經多次被傳媒拍到他們一家逛街，由保鏢護駕給女兒開路，他又會牽着女兒的手，陪愛女食雪糕。在豪門家族內，一個簡單家庭日常。

何猷龍不只打理新濠國際生意井井有條，在家庭方面，更是長情，滿有責任心。（張浩維攝）

【三房長子：何猷啟】被平民女生收服的高富帥！

三房長子29歲的何猷啟由陳婉珍所生，與姊姊何超蓮是龍鳳胎。2003年沙士爆發，三太為保護年幼的他，將何猷啟轉去珀斯升學。猷啟在美國本特利大學修讀會計及財經學士，於畢業後就被受重用，打理香港與海外的地產生意及澳洲的酒店項目。猷啟對於電競產業充滿興趣，先與友人合資研發的手機遊戲《機甲核心Age of Quantum》，在創立廣告公司後，更獲得大型電競比賽WCA的港澳獨家代理權。

何猷啟對於電競產業充滿興趣，先與友人合資研發的手機遊戲，獲得大型電競比賽WCA的港澳獨家代理權。(Insagram@orlandoho91)

鑽石王老五的何猷啟身材健碩，在感情方面一直都鍾愛平民女孩，過去感情都是平淡。何猷啟在18歲才初戀，卻因為猷啟出國讀書，而分手告終。後來回流香港的猷啟，與內地女友劉佳佳分手後，傳出他和鄧紫棋的緋聞！之後他與18歲以色列Model Angelika Nikolaeva相愛，更一度同居，高度甜蜜放閃，可惜感情只維繫一年。不過不足半年，他遇上內地女友齊嬌(GiGi)，GiGi不是富二代，亦不是Model，只是一個勤奮的小女生，從事教育與金融工作的她，不時都要內地、香港兩邊走。

何猷啟18歲初戀，曾與明星、模特兒相戀，最後情歸從事教育與金融工作的齊嬌(GiGi)(Insagram@orlandoho91)

2018年，猷啟與女友在海外註冊結婚，之後亦延下2位愛女何煦齡Tittania以及何煦鑫Tylia。猷啟與老婆在婚後，為免出現婆媳問題，所以一家三口搬出生活，入住西半山豪宅。身為人父的猷啟更會親力親為去買尿片奶粉，有長假就與愛妻周遊列國，公開放閃。

【四房次子：何猷亨】不忘父親經歷 情場浪子！

26歲的何猷亨是四太梁安琪的兒子，即是何猷邦的弟弟。猷亨自小聽從父親的教導，從未忘卻爺爺欠債逃跑，父親何鴻燊如何白手興家的事，他一直都將父親的話記在心中。何猷亨中學時期的成績欠佳，為了有較好的履歷，所以16歲起，每年暑假都會打一份暑假工，試過的行業包括：酒店、銀行、核數、會計師樓以及證劵行，經歷過打工受氣的經驗。

何猷亨都是保良局總理。（《薪火商傳II》電視截圖）

何猷亨：「是我自己要求出去打工，想日後張CV要見得人，16、17歲已經出去做intern（實習生）。」他自覺家族背景會影響自己的成長環境，因此他決定到比較少人認識的英國，英國倫敦大學國王學院修讀工商管理。年紀輕輕何猷亨，如今成為「葡京人綜合渡假村」創辦人，主力開展澳門的酒店企劃。

馮盈盈與何猷亨早前一同出海游玩。（Instagram@crystalfyy）

何猷亨與父親一樣是情場浪子，經常與女藝人傳出緋聞，異性緣相當旺盛。今年，馮盈盈與十優醫生男朋友分手後，在何猷亨的億元遊艇上開派對，就出現馮盈盈三點式的身影。馮盈盈事後在社交平台澄清二人關係，：「大家真的只是朋友#沒有默認#更是否認，請大家不要想多了，不想再添花邊新聞。」

【點撃看】何猷亨曾有眾多女友、緋聞！只有一位被賭王力讚！

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【四房三子：何猷亨】麻省理工學霸尖子：第一位男孫絕不是工具！

25歲何猷君是四太的第三子，亦是賭王最小的兒子。他自小天資聰穎，所以四太對他的管教都是嚴格的。小學時期，連續兩年在「世界數學測試」邀請賽中獲獎，更由父親何鴻燊親自為他頒獎。原來猷君曾經連續五年獲英國數學奧林匹克金牌，更加參與內地節目《最強大腦》第5季，成功晉身30強！其實猷君英國會考取得十A*，18歲就拿到劍橋大學與麻省理工的錄取，21歲就入讀麻省理工學院的金融碩士學位，成為該科最年輕的學生！

何猷君在畢業前，黑客入侵麻省理工學大學的燈光系統，成功玩一局俄羅斯方塊。(Instagram@momomarioho)

何猷君的行事其實相當踏實，就連坐飛機都是坐經濟客位。猷君畢業後沒有依靠父幹，沒有打理家族生意，拒絕成為養尊處優的富家子弟。商業頭腦的他在不花父母的錢之下，加入內地手遊發行商樂逗，成為合夥人。他認為工作上賭王兒子這個光環，引來工作的反效果，如今創業是在押上自己的名譽，坦言：「如果我不離開爸爸媽媽的保護罩，我任何的成功都會推到（歸功於）他們。」他希望與父親一樣，想憑自己力量白手興家。

賭王兒子何猷君就曾經因為坐經濟艙而不見護照，慘被機上人員冷待，直至有人認出他，他才10分鐘內拿回護照。(Instagram@momomarioho)

2019年何猷君與大他6歲的內地超模女友奚夢瑤求婚，他借母親的上海尚嘉中心，包起3層樓，用10萬支玫瑰，打造浪漫夢幻場地。二人同年修成正果，結婚半年何猷君就升為人父，誕下兒子何廣燊（Ronaldo），都成為何鴻燊第一個男孫。當時有指他想靠長孫分多點家產，但是他卻霸氣回應「錢早就分完了，去看看新聞吧！」，直言：「這些錢我沒興趣，因為我父親這輩子得來的尊重不是繼承回來的，是靠雙手賺回來的」。

2019年10月24日下午，何猷君在instagram宣布奚夢瑤誕下兒子，取名何廣燊，英文名Ronaldo。(Instagram@momomarioho)

眾多兒子都為父親白手興家的經歷，大感佩服，希望成為下位賭王何鴻燊一樣出色。每個孩子總有一點父母的身影，定必有相似的地方。雖然何猷邦的事從未提及，亦有意隱瞞他的狀況，讓人質疑他的家人有多重視猷邦。其實天下有哪位父母不愛自己的子女，雖然何鴻燊有17位子女，但是他沒有忘記何猷邦。其實賭王生前就叮囑了何超瓊照顧這個弟弟，何猷邦為人比較怕熱鬧，亦不擅與人溝通，所以暫時留居美國生活，而日常生活開支亦由家族基金支撐。

梁安琪發表聲明證實她與何鴻燊尚有一子，名叫何猷邦。(梁安琪發表的聲明)

何家不公開猷邦的原因，都是為免外界對兒子的評足，一心保護他。梁安琪感言：「作為一個母親，我很焦慮外界的不實傳言會帶給猷邦負面的情緒影響。」她表明何鴻燊非常疼愛猷邦，盡量為他做好一切妥善的安排，而猷邦都會與家人一起旅行及舉辦生日會。她又指：「猷邦在何氏家族及親友間並不是一個秘密，從小到大如其他孩子一樣，深受家人呵護照顧。」梁安琪首次向公眾說明一切，分享保護愛子的心情，只是盼望外界能夠理解以及尊重他們一家。

在這樣的家庭想做一個普通人很難，但是作為一個母親仍然希望可以在我們的保護下，讓他感受到外面世界的安全和善良。 梁安琪

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