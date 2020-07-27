【《我要做業主》、明星理財】由胡諾言、林秀怡、彭慧中主持的新節目《我要做業主》於昨天（26/7）首播，請來馮盈盈（Crystal）作嘉賓，分享她的「上車」置業心得，更以過來人身份大談情侶合資買樓的建議。

由胡諾言、林秀怡、彭慧中主持的新節目《我要做業主》於昨天（26/7）首播，首集請來馮盈盈（Crystal）作嘉賓。（《我要做業主》截圖）

每個人都希望擁有一個屬於自己的安樂窩，馮盈盈於2018年尾與前男友「寶寶」鍾文浩（Martin）首次置業，以2,000萬購入何文田一個565呎兩房連天台單位，惟二人已分手，並將單位放租。

一味只想Dream House，由沙田區變成九龍區

對於選址地段，馮盈盈於節目中坦言自己當時僅一心希望購入一所Dream House，未有全面性思考。基於在沙田區成長的關係，而且希望能住近父母，故當初目標為約800萬的沙田區上車盤，不過敵不過朋友的游說，改為到港島以及九龍觀看樓盤，最後選擇了何文田新盤單位築愛巢，更笑言父母其後才表示：「一早知我會出事，可能要交些學費。」

對於情侶合資置業，馮盈盈則有了不同的看法，認為需帳目分明。(crystalfyy@Instagram)

過來人身份教路：數目分明

馮盈盈當時接受媒體訪問時，表示亦有付出部份置業的首期。對於情侶合資置業，馮盈盈則有了不同的看法，認為需帳目分明：「還沒結婚、沒名份之前，如果合資作投資，事前一定要說得很清楚，數目分明。如果兩個人的感情很真摯，沒有人會質疑，但畢竟之後處理、區分文件與帳面，會較複雜和麻煩。」

【按圖看】馮盈盈以過來人身份就情侶合資置業作出建議＝＝＞

劉佩玥教儲錢自爆大使「曾10蚊花盡11蚊」 譚凱琪夠慳舊衫着10年

雖然首次置業就未如預期中美好，但馮盈盈於節目表示將來會購入更貼地、大眾化的單位，亦指覺得在香港必須置業，無論是自用還是長線投資，也應該做。

曾因欠交卡數被罰款 學習理財

至於她的理財心得，則曾於接受媒體訪問時指自己由細到大收到的利是錢，都交由父母保管。適當、不過份的消遣活動以外，整理信用卡月結單以及善用信用卡積分更是關鍵，直言大學年代已有信用卡，卻因為沒留意月結單而遲交費用以致罰款，強調查看信用卡月結單及善用積分的重要性。

更多已「上車」藝人的理財貼士＝＝＞

+ 14 + 13 + 12

近日，劇集《九五至尊》於星期一至日深夜時份重播，胡諾言陳琪當年因劇集而認識，至今相戀18載，到底有什麼保鮮秘訣？＝＝＞（延伸閱讀）