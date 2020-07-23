【Zara、Uniqlo、GU穿搭】日本女生有一套自己的穿搭法則，傾向簡約舒適為主；有部份女生更喜歡購入Zara、Uniqlo、GU等大眾品牌襯名牌手袋，變出百變造型。

身高165cm的日本人妻Miyo，平日愛購入Titivate、Joint Space等日本品牌單品，亦特別鍾情於Zara、Uniqlo、GU，又愛搭配Loewe、Celine等名牌手袋，作出多個平襯貴造型。

【按圖看】日本女生Miyo的Zara、Uniqlo、GU穿搭造型＝＝＞

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Miyo喜歡在Instagram分享日常穿搭照，獲37.8萬名追蹤者追蹤。起初，她只會在穿搭照中hashtag單品的所屬品牌，以及寫下文字簡單介紹；但近日她則直接在圖片加上品牌名，甚至額外拍攝該單品的照片，讓大家更能對該單品的款式與價錢更清晰。

基於Miyo現時34歳，亦是三個孩子的媽媽，故在造型上亦傾向輕熟風，偶爾以休閒造型示人，適合平日需要穿Smart Casual，或是平日對穿搭的毫無頭緒的女生作參考，以下是Miyo喜愛的穿搭造型，非常百搭，絕對是今個夏日衣櫃內不可缺少的單品。

【夏日必備單品】蝴蝶袖上衣

擁有肉肉手臂的女生，也可選擇蝴蝶袖上衣。(miyopu@Instagram)

素色T-Shirt從來都是四季必備單品，尤其對於夏天來說，更是極容易搭配，不過難免衍生出沉悶氣息。要是希望增加造型感，可像Miyo一樣選擇蝴蝶袖上衣。特別是擁有肉肉手臂的女生，也可留意。

比起背心款式，蝴蝶袖的設計恰巧能包覆上手臂位置，帶來修飾手臂效果，亦基於本身已帶設計感的關係，配襯西裝褲或半身裙，甚至是休閒感的牛仔單品，都能輕鬆帶出質感的氛圍。單色、併色以外，亦可選擇手袖位帶荷葉邊設計的款式，再度營造甜美氣息。

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【夏日必備單品】連身裙／褲

日本女生Miyo喜歡帶有鈕扣或拉鏈的連身裙款式，作「一款兩穿」的效果。(miyopu@Instagram)

連身裙／褲甚為方便，只要把它套在身上就能外出，絕對是懶得搭配以及趕時間出門的恩物，這亦是許多女生愛它的原因。不過，選擇連身裙／褲時，也建議挑選帶細節設計的款式，如具有腰帶、背後綁蝴蝶結的設計，長褲、長裙也可避免予人過份休閒的師奶感覺。

Miyo於選擇連身裙款時，多作「一款兩穿」的效果，偶爾當開胸外套穿着；另外，有時她亦會配襯牛仔褲，增加層次感，帶來多變的造型。

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【夏日必備單品】方頭鞋

方頭鞋設計簡約且線條鮮明，可搭配不同造型。(miyopu@Instagram)

不論是Fendi、Bottega Veneta、Chloé等名牌，還是小眾品牌，都相繼推出方頭鞋，設計簡約且線條鮮明，沒尖頭鞋般尖銳，亦沒圓頭鞋般圓鈍，能夠應用於不同的造型。除適合一眾OL搭配西裝褲作為上班鞋以外；像Miyo一樣，穿上喱士上衣、牛仔褲，再配襯一雙高跟方頭鞋，亦能增加正式感。當然，方頭鞋具復古味道，也是喜歡復古造型的女生經常選擇的款式。

【按圖看】另外，Miyo亦喜歡以名牌手袋配襯小資造型＝＝＞

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