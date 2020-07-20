48歲黎姿（Gigi），現名為黎珈而，雖然已淡出演藝圈，但不時都在社交平台分享近況，風采依舊；凍齡模樣更令人羨慕。勤於保養加上貴為美容公司負責人，Gigi的最大心得原是靠運動出汗，令皮膚排毒？

黎姿（Gigi）似乎與過往的模樣沒太大變化＝＝＞

黎姿（Gigi）於2008年與商人馬廷強結婚，息影轉而從商，亦育有3名女兒，積極工作以及照顧家庭，同時亦能照顧自己的身心。

因疫情關係，黎姿近日選擇留在家中運動，並分享了身穿黑色sports bra、leggings舉啞鈴的照片，並寫下：「疫情多變，但做運動的決心絕不可以變！每次訓練後的汗水和酸痛，都是一種磨練，再加一點成功感💪🏻😅」照片中能明顯看到她的纖腰與手臂肌肉線條，身形如少女一樣，就連鄭秀文亦留言指看到強壯的臂彎。

黎姿曾試過分享素顏照，引來陣陣迴響，被大讚「素顏也很美」、「美人永遠都是美人」。(gigilai_official@Instagram)

除分享運動照，也曾試過分享素顏照，引來陣陣迴響，被指與李嘉欣、楊怡撞樣，網民更留言指「素顏也很美」、「美人永遠都是美人」，黎姿不時都會在社交平台分享其保養心得；早前，她就拍攝影片分享養出好肌膚的心得之一：「皮膚需要飲水及營養，所以我們需要護膚品保養。」

黎姿亦曾在Instagram大方分享其他凍齡秘訣，一起來跟她學習吧！

【凍齡方法一】勤敷面膜：似煲湯控制「火喉」 以免倒吸

而黎姿的保養方法便是敷面膜，更以一碗「靚湯」形容此過程，她分享敷面膜的關鍵為時間與後續護理，如她強調面膜敷過久反而易造成「倒吸」情況，應在10至20分鐘內就要拿下來，另外敷完面膜後不需急着洗臉，而是適當地按摩，使營養液吸收得更好，同時促進新陳代謝，有利於後續保養品的吸收。

早前，黎姿拍攝影片分享養出好肌膚的心得就是保養方法敷面膜。(gigilai_official@Instagram)

【凍齡方法二】選擇適合自己的護膚品

黎姿認為適時卸下妝容讓皮膚透氣，以免阻塞毛孔。(gigilai_official@Instagram)

黎姿認為每個女生都要選擇適合自己的護膚品，尤其是在轉季的日子；雖然肌膚需要適當地保濕，但並不代表直接把面霜塗厚一點在肌膚或往臉上塗很多瓶東西，就等於保濕，她提醒這方法反而更容易出現粉刺、暗粒。另外，在任何氣候，都應適時卸下妝容讓皮膚透氣，以免阻塞毛孔。

【凍齡方法三】享受陽光帶來的快樂

比起室內運動，黎姿更熱愛外出運動。(gigilai_official@Instagram)

陽光是天然的「護膚品」，能夠為身體帶來維他命D，黎姿曾在Instagram分享，認為適時曬太陽是必需的，即使紫外線容易引起雀斑及皺紋，但要為了美容就躲在室內逃避陽光是十分可惜的一件事，故此她不時都會到戶外享受陽光，比起室內運動，更熱愛外出運動，如行山、跑步等，為皮膚和身體供氧和排毒；不過，她提醒需要做足戴帽、眼鏡，搽防曬的措施。

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【凍齡方法四】偶然喝點冷、吃點辣 醬汁絕緣

黎姿認為只要抱「什麼都可吃但絕不可多吃」的心態，就無需太約束自己。(gigilai_official@Instagram)

黎姿保持體態的的原則主要來自均衡和簡單，比起節食或刻意不吃某類食物，黎姿更在意的是吃多種類的食物，使其營養均衡。高熱量高脂等食物外，她會如常吃飯、肉類、甜品，至於有關「女人萬萬不能喝冷的」的說法，黎姿認為只要抱「什麼都可吃但絕不可多吃」的心態，就無需太約束自己，偶然喝點冷、吃點辣是完全可以的，同時多喝溫水；她亦提醒，烹調時無需太多調味品，汁醬更是全免，要吃新鮮食物本身的味道。

黎姿以外，以下有玉女之稱的女星同樣保養得宜，點圖即看＝＝＞

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除積極保養，髮型原來同樣重要？90年代美人各有不可觸碰髮型＝＝＞（延伸閱讀）