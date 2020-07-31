疫情嚴峻，感染人數持續增加，政府措施持續「加辣」。「限聚令」收緊至2人，室內公眾地方必須戴口罩的限制，亦延伸至室外，跑步做運動及吸煙均不獲豁免。人人自危，如非必要，也減少外出。百無聊賴，最佳節目當然是「Netflix and Chill」？

早前電影評分網站「爛茄」（Rotten Tomatoes）舉辦Netflix最佳劇集的投票活動，讓網民從64部Netflix劇集中投票選出心水最佳劇集，終由《闇》（Dark）奪得冠軍。（《闇》劇照）

「Netflix最強劇集」《闇》：準備紙筆才看！

《闇》（Dark）成為近日熱門劇集，筆者經驗：絕對但得一看。早前電影評分網站「爛茄」（Rotten Tomatoes）舉辦Netflix最佳劇集的投票活動，讓網民從64部Netflix劇集中投票選出心水最佳劇集，《闇》（Dark）奪得冠軍，成為「Netflix最強劇集」，打敗《黑鏡》與《怪奇物語》。

《闇》（Dark）被譽為「燒腦神劇」，不少觀眾都忍為，拿着紙筆跟主角們一起解謎，十分刺激吸引。《闇》從2017年開播，故事設定在一個虛構德國小鎮「溫登」，當地一名孩童失蹤，促使四個家庭不顧一切地尋找答案，更發現原來發電廠正在拿小孩做實驗？

30集全無多餘情節 結局獲盛讚

於是，四個家庭，環環緊扣，不斷以「時光機」穿梭在過去與未來，嘗試請救失落在不同時空的親人，與拯救因時空錯亂而毀滅的世界。《闇》三季不斷嘗試利用「33年」來穿鑿附會，嘗試用時間悖論、聖經故事、科學理論、蝴蝶效應等等，尋找事情的起因和影響，從而帶出「開始就是結束，結束就是開始」等主題意義，不斷在過去現在未來的三維空間探索–毎一次嘗試改變歷史，只會走向更絕對的後果，時間似是一個圓，過去與未來不是對立，而是互相影響。最後一季結局更得到盛讚，三十集之長，但沒有多餘情節，環環緊扣，十分精密，萬萬不能錯過。

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《雨傘學院》第二季周五上架 8月Netflix必看片單還有這些

《雨傘學院》 （Umbrella Academy）高居Netflix 2019年影集人氣排行第三名，有別於一般英雄片，片中英雄都比我們都脆弱，各有瘡疤，不會在緊張時候使出「超能力」，可是第一季最後卻在劇情最高漲、緊張的時候突然完結，要觀眾留待下季分解。

點擊《雨傘學院》 （Umbrella Academy）上回提要：

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而《雨傘學院》第二季終在周五（31日）上架，不少觀眾都引頸以待！

除了《雨傘學院》外，Netflix最近也有不少新戲上架。點擊看 8月必看片單：

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筆者「私心」推介、「爛茄」最受歡迎劇集片單：