王菲原名夏琳？鍾欣潼曾四度改名為新開始　女星改名可扭轉命運？

「風水命理信則有不信則無」，但面對競爭激烈的娛樂圈，不少女星付出多年青春和努力也未能換取同等成就，當面對種種挫敗與失意時，風水命理巧合填補心靈上缺失，也為她們帶來另一鼓動力，所以不少女星在事業停滯時選擇一改名字，希望以新名字來扭轉命運。

李施嬅改名字的契機也是為了紀念與嫲嫲的感情 (selenaleelalee@IG)

有些女星或許星路頗為坎坷，在事業上默默耕耘多年也沒有起息，但當她們改名後，星途卻在短短數年有莫大變化，甚至以精湛演技和歌聲揚威海外，好像「改名」後真的能扭轉命運一般，但風水命理亦不能埋沒女星們所付出的努力與汗水，因為成功的根基也少不了努力與付出，例如以下的女星雖然在改名後，事業有着巨大的變化，但她們也是觀眾公認的努力份子呢！

鍾欣潼四度改名 名字不為星途成功與否 只想人生有新開始?

鍾欣潼：（前名）鍾狄珊／鍾嘉勵／鍾欣桐

鍾欣潼剛出道的時候，便憑着女子組合TWINS而紅遍香港 (q_gill@IG)

出道多年的鍾欣潼，雖然早已因組合TWINS而收獲大量人氣，但多年來鍾欣潼亦被人批評是「花瓶」。鍾欣潼出生時名叫鍾狄珊，兩歲時又被家人改名為鍾嘉勵，寓意滿有動力的人生。後來，鍾欣潼為了出道當歌手便改了「鍾欣桐」這個名字，易名後的鍾欣桐果真剛出道便十分火紅，但卻在2008年陷入與陳冠希的「閃卡」風波，自始星途便大不如前。

鍾欣潼曾四度改名，但改名的原因也不純粹為了事業 (q_gill@IG)

當鍾欣桐走出艷照風波後，也沒有怠慢自己，從前被人批評是「花瓶」，沒有演技或唱功不太好的鍾欣桐，便一直磨練自己，脫去自己的不足，以《演員請就位》節目中重演電影《阮玲玉》中經典的一幕而大受好評。往後的鍾欣桐再度易名為「鍾欣潼」，也同時寓意鍾欣潼在人生路上一樣來個新轉變，為生命增添更多開心感覺。改名後的鍾欣桐星途慢慢穩步上揚，但並不是因改名帶來的命理改變，而是鍾欣潼憑着她於人生中的歷練，讓自己的星途增加更多可能性與新發展呢。

【按下圖看更多鍾欣潼的近照】

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李施嬅改名為紀念與嫲嫲的感情 成名不靠改名靠努力？

李施嬅：（前名）李詩韻

李施嬅當初改名的原因是為了紀念對親人思念的感情 (@IG)

出道多年的李施嬅早前憑着美國微電影《Once More》奪得海外兩項的演技獎，成為雙料影后，不少網民也大讚易名後的李施嬅更具人氣感。其實多年前憑《香港小姐競選》入行的李施嬅，原名為李詩韻，由家人為她取名，當時「李詩韻」人如奇名甚有高貴優雅氣質，入屋的演技也讓李施嬅深得觀眾歡愛，但慢慢喜歡便成習慣，她的事業雖然是平穩地上揚發展，但卻沒有任何高峰位讓觀眾眼前一亮。

2015決定改名回『李施嬅』，這個名字是我最愛的嫲嫲幫我改的，嫲嫲離世了，很懷念這個名，因為覺得比較親切。 李施嬅

李施嬅改名字的契機是為了紀念與嫲嫲之間的感情，她亦曾表示「李詩韻」這個名字已陪伴她入行12年，頓時改名也擔心令粉絲和觀眾吃不消，但李施嬅亦十分堅持自己改名的決定，於是出道12年後的「李詩韻」便轉名為李施嬅。但不知道是否因李施嬅這名字由她的嫲嫲所改，名字也得着嫲嫲的祝福，易名後的李施嬅不斷於星途上獲得新挑戰，更令李施嬅獲得不少演技獎項。

李施嬅現時也主力於海外發展自己的演藝事業 (selenaleelalee@IG)

但其實出道十多年的李施嬅一直都精心鑽研演技，希望衝破自己的框框，亦有找「戲劇大師」詹瑞文學戲，更報讀海外的短期演藝課程來提升自己演技，所以現時獲得成功的李施嬅，也是全靠自我增值來為人生帶來更多精彩畫面，所以改不改名與否也不要忘記初心，也不要忘記人生應要努力，並從埋頭苦幹的歲月中嘗到成功的味道，因為古語亦有云：「天將降大任於是人也，必先苦其心志。」人們想要獲得成功前總需要經過艱辛過程，才會記得得來不易的成功是那麼的讓人幸福。

【按下圖看更多李施嬅的近照】

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【按下圖看更多曾改名的女星】在現實中亦有不少女星也曾經改名，有部份女星甚至連姓氏也換掉呢！