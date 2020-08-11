「話題影帝」黃秋生夥拍台灣實力派影后林嘉欣，合作拍攝懸疑驚悚電影《死因無可疑》，縱然第三次新冠肺炎疫情在香港爆發影響電影上映，但仍無阻這部電影在坊間掀起熱烈討論度。曾三度封帝的黃秋生往往是電影的核心靈魂，入木三分的演技輕易牽動觀眾情緒，演技獲讚賞聲多，但多年來有關黃秋生的緋聞亦此起彼落。

曾三度封帝的黃秋生夥拍台灣實力派影后林嘉欣，合作拍攝懸疑驚悚電影《死因無可疑》 (《死因無可疑》劇照)

現年58歲的黃秋生於80年代末開始活躍於香港電影圈，黃秋生加入娛樂圈的契機也是入讀第一屆亞洲電視藝員訓練班，演技基礎打得甚為扎實的黃秋生，很快在1993年憑電影《八仙飯店之人肉叉燒包》，飾演當中一個變態連環殺手而獲得香港電影金像獎最佳男主角，也是首位憑三級片獲得影帝的影星，獲獎後的黃秋生事業開始慢慢穩步上揚發展，而黃秋生在未成名前，已與現時結婚28年的妻子吳惠貞認識和相戀。

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婚後不久便以「分居生活」形式維繫感情

去年，黃秋生憑《淪落人》奪得香港電影金像獎最佳男主角獎，多年來黃秋生也不斷在香港電影業上付出 (黃秋生Anthony Perry@FACEBBOK)

根據其他媒體報導指出，黃秋生現任妻子吳惠貞從事商界的高層，有傳當時吳惠貞多數的親戚朋友們，也沒有看好他們這段戀情，但相戀幾年後的吳惠貞與黃秋生於1992年步入教堂。

妻子吳惠貞則是商界工作的高級職員，無論待遇和收入應該都比黃秋生要好得多。當年吳惠貞的親戚朋友們，多數也並未看好黃秋生。戀愛幾年後，兩人也踏入另一個人生階段。但婚後不久，還是享受自由生活的黃秋生以生活習慣不同為由，與妻子吳惠貞開展分居生活。早前，黃秋生接受車淑梅主持的節目《舊日的足跡》透露分開的原由，是兩人也屬於易怒個性，猶如火星撞地球，在生活小事上經常發生摩擦，或許選擇分開能讓大家學懂如何相互包容，而分開相處數年後，吳惠貞也相繼為黃秋生誕下兩位兒子。

黃秋生的兒子黃睿名也曾與父親一同拍攝電影 (《報應》劇照)

維持一段婚姻關係的基礎，除了包容也包含信任，然而進入婚姻階段後，夫婦之間還需要面對柴米油鹽，也要應對生命角色的轉變，人總不能像過去般自由，有時也因為愛自由而打破彼此的忠誠。

曾發展婚外情 第三者更誕下私生子 妻子無限度包容、原諒

黃秋生與妻子吳惠貞婚後不久，便與另一女子發生婚外情，更誕下私生子 (黃秋生Anthony Perry@FACEBOOK)

這輩子做得最對的事就是没有離婚。 黃秋生

有指黃秋生與妻子吳惠貞婚後是以分居形式相處，加上兩人初踏入婚姻時便經常吵架，讓黃秋生在另一處找到心靈慰藉。在2018年，黃秋生被傳媒爆出與電影監製岑建勳的外甥女Joyce有過一段情，女方更為黃秋生誕下私生子William，而且年齡更與次子黃煜政同年，緋聞頓時成為城中熱話，而黃秋生亦大方向傳媒承認此事之外，也在節目《舊日的足跡》透露感謝妻子吳惠貞的包容。

「太太忍了我很多年，為了孩子，為了下一代，做父母做戲都要做下去，一直做下去就會有好事發生。」 黃秋生

「我們兩個感情很像朋友，而夫妻在一起最重要就是有溝通。」 黃秋生

雖然婚外情事件也讓黃秋生的妻子吳惠貞心碎不已，黃秋生在節目也說兩人早已簽署離婚協議書，但妻子為了兒子和家庭，最後也沒有選擇離婚，言談間感激妻子多年來的忍受和包容。雖然黃秋生也不時與女性傳出緋聞，但多年過去，身邊妻子的位置仍舊是昔日陪伴黃秋生走過歲月的吳惠貞，雖然在經營婚姻中的過程有些並不完美，甚至未能過關，但相信只要還在努力經營的階段，仍有機會到達「破關」的一刻，而且婚姻除了給予幸福的能力，也包含彼此的錯誤和原諒。

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