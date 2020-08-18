「最美小龍女」李若彤年齡一向是個謎，適逢8月16日生日，她親自在微博公開真實年齡。

李若彤在8月16日生日當天，在微博上直言「有人覺得，女人年輕時候必須瘦，到了一定年紀，身上又必須有點肉。然而大家對美的認知不同，其實無謂胖瘦，健康即可。對我而言，身上確實必須有肉，但只能是肌肉。」

可見李若彤下盡苦功保養自己的身材和樣貌。現在的她，比起少女時代更有自信，也多了一份成熟韻味，氣質也更勝往日。點圖即看李若彤生日感悟及真實年齡＝＝＞

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圈中女星不是個個一出道就驚為天人，反而在經過歲月浸淫，漸漸培養優雅的氣質，年月不一定摧花，反而讓她們散發出知性美。以下女星個個氣質外貌都更勝從前：

姚子羚

39歲的姚子羚入行接近20年，2003年拍攝第一套劇集《當四葉草碰上劍尖時》，飾演樂天的學生藍雪文。當年首套劇集以眼鏡造型出現，眼細的她不是典型美女，外貌也不算亮眼，直至在《酒店風雲》中飾演奸角，她才漸漸獲得觀眾注。現在她已成為無綫中的一線花旦，非「典型美女」的樣貌反而讓觀眾更容易記住她。



姚子羚公開入行前樣貌，非常有驚喜。點圖即看＝＝＞

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滕麗名

44歲的滕麗名在1995年透過新秀比賽入行，其後加入藝員訓練班，首次在電視亮相是在處境劇《真情》飾演富家女梁冰雪（Sharon）。滕麗名似乎一直都是走「演技派」路線，當年靠《陀槍師姐》紅遍中港，但劇中角色是短髮造型，感覺比較「男仔頭」，予人青澀、入世未深的感覺。她經歷過數段情傷，終遇上現任丈夫，收穫美滿愛情。經歷過人生起跌的她比起以往更成熟，散發陣陣女人味，比起少女時代更加有韻味。

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點擊看其他外貌氣質更勝從前的女藝人：

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