湯怡於TVB熱播劇集《反黑路人甲》的演出備受網民關注，清純眼鏡造型被封為「新一代眼鏡娘」。幕前氣質清秀，幕後更是入得廚房，比被喻為「最佳女朋友」的唐詩詠更Girlfriendable。

湯怡於TVB熱播劇集《反黑路人甲》的演出備受網民關注，清純眼鏡造型被封為「新一代眼鏡娘」。（IG＠yuenkaka）

湯怡於劇中飾演黑幫頭目的女兒，雖然經常出入社團活動，但她其實只想成為一名老師。32歲的她曾於劇中穿上校服，凍齡外貌與校服完全沒有違和感，加上純情的角色設定，全新造型為觀眾帶來驚喜。

按圖看湯怡於《反黑路人甲》的清秀造型：

湯怡：笑容甜美 煮得一手好菜

湯怡2006年參加《美女廚房》擔任美少女廚神時被發掘，當是已煮得一手好菜。她與前度洪卓立曾共同經營YouTube頻道「大洪小怡」，分享旅遊經歷與生活點滴，更令網民感受到湯怡Girlfriendable的氣質。時至今日，她仍然熱愛下廚，廚藝更大有進步。她不時於IG上分享親手製作的美食，小如麵包蛋糕，大至情人節晚餐，加上甜美笑容與健康性感照，成為了不少網民夢寐以求的「絕世好女友」。

按圖看湯怡如何贏得「絕世好女友」的美譽：

+ 4 + 3 + 2

每個男生的擇偶條件各有不同，但無可否認的是，清純自然的氣質與涵養都是他們認同的Girlfriendable特質。

唐詩詠：死心塌地體貼的鄰家女孩

唐詩詠外表平易近人，淡妝亦秀氣不減。（IG＠natalietong53）

唐詩詠外表平易近人，淡妝亦秀氣不減，演出的角色多是溫婉的小女生，清純氣質就連女生亦充滿好感。然而，她的感情路卻一波三折，先後與崔建邦、洪永城等男星交往，其中與崔建邦多次離合，更糾纏了8年多的時間。雖然交往期間男方不斷傳出緋聞，但她仍然默默忍受，更多次維護對方，如此死心塌地令她成為眾多男網民心中的好女友代表。她與洪永城交往時，當洪永城外出公幹，唐詩詠更會為他打點家中事務，非常體貼。更曾有網友撰文《有一種女友叫唐詩詠》來讚揚她Girlfriendable的特質。

李佳芯：貼地個性生活簡單易滿足 相處舒服

新一代貼地女生李佳芯同樣是男生心中的好女友，甜美的笑容令人神魂癲倒。（IG@aliaime）

新一代貼地女生李佳芯同樣是男生心中的好女友，甜美的笑容令人神魂癲倒。她私下生活簡單，毫無偶像包袱。她與相戀六年的男朋友陳炳銓同樣個性低調，假日最常做的便是行山、放狗等休閒活動，生活亦無需鋪張慶祝，簡單一個蛋糕已覺滿足。她更是少有為反修例風波發聲的藝人，雖然有傳她因表態而被TVB雪藏，但她依然擇善固執，這份堅定獲得網民欣賞。

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