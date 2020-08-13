港產男神陳冠希、余文樂、吳彥祖當年憑藉花美男的外貌迷倒萬千少女，可惜歲月不饒人，幾位男神自淡出娛樂圈後被指樣貌崩壞，走樣如油膩大叔。其實，歲月痕跡更顯得男神成熟有魅力，難道要打針微整型如一式一樣的網紅臉才算得上帥氣嗎？

吳彥祖雖見髮線後移，但歲月歷練令他的內在男人味更醇厚。（IG＠thatdanielwu）

模特兒出身的吳彥祖高大俊俏，出道至今仍然是不少人心中無可取替的男神之一。他現時與名模太太Lisa S.和女兒定居美國，主力於當地發展演藝事業。他亦不時於IG上載近照，被網民發現他髮線後移現中年危機。日前他於IG上分享了一條試車的自拍影片，片段中他正測試一架保時捷的引擎性能，低炒角度令雙下巴無所遁形，加上大風把他吹得披頭散髮，令網民感嘆45歲的吳彥祖此刻像個油膩大叔。

吳彥祖的出道作《美少年之戀》深入民心，往美國發展後亦曾參與多套荷里活電影，如《魔獸爭霸：戰雄崛起》、《人造天劫》及新版《盜墓者羅拉》等，散發的男人味不比當年一臉青澀的帥氣外表遜色。

相比一臉稚氣的「小鮮肉」，男神們的成熟魅力更是吸引。雖然歲月催人老，但早前被指嚴重走樣的陳冠希與余文樂最近積極鍛煉，決心重拾狀態。

陳冠希IG開Live被網民嘲「小鮮肉」變「老臘肉」

39歲的陳冠希早前於IG素顏開Live，臉上的魚尾紋、雀斑及鬚根盡現，震驚一眾網民（左）。他擔任中國版《Jalouse》八月刊封面人物，具個性的時尚穿搭，讓他的自信魅力更上一層（右）。(IG@@edcee3000；《Jalouse》)

39歲的陳冠希早前於IG素顏開Live，臉上的魚尾紋、雀斑及鬚根盡現，震驚一眾網民。當年他以帶點壞的大男孩形象出道，加上帥氣的五官，一度風靡萬千少女。時光在陳冠希的臉上留下痕跡，如何為他的魅力加持？

他日前擔任中國版《Jalouse》八月刊封面人物，臉上的瑕疵於淡妝下清晰可見，俐落的超短髮與具個性的時尚穿搭，讓他的自信魅力及粗獷形象更上一層。陳冠希出道多年，張狂的性格依然如一，只是經過各種歷練後，更覺氣勢十足，而這種無懼流言的態度並非二十多歲的「小白臉」大男孩所能展露的。他太太秦舒培也放閃大讚：「我的外星人。」網民紛紛留言稱讚陳冠希帥氣：「這個外星人帥爆啦，寸頭冠希哥我好愛。」即使將近40歲，陳冠希仍然是當紅的潮流指標。

按圖看陳冠希如何從壞男孩變成魅力型男：

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余文樂不羈男神變慈父 發福走樣似谷德昭

日前余文樂於IG上載了與兒子的自拍照，被網民指出像減肥前的谷德昭（左）。有見網民對他外貌的負面反應，他決心修身回復最佳狀態，試行網上大熱的「168斷食減肥法」（右）。（IG＠lok666）

余文樂自從2017年與台灣「皮帶大王」女兒王棠云結婚之後，生活中心放於家庭上，不羈男神變慈父，漸漸發福走樣。日前他於IG上載了與兒子的自拍照，被網民指出像減肥前的谷德昭。全因他臉型圓潤、髮線上移，形象如中年大叔。

有見網民對他外貌的負面反應，他亦隨即上載了一張輪廓分明的自拍照，疑似反擊嘲笑他肥得像谷德昭的網民。（IG＠lok666）

有見網民對他外貌的負面反應，他亦隨即上載了一張輪廓分明的自拍照，疑似反擊嘲笑他肥得像谷德昭的網民。此外，他決心修身回復最佳狀態，試行網上大熱的「168斷食減肥法」。此減肥法需要減肥人士每天斷食16小時，進食時間壓縮在8個小時之內完成，讓身體有更多時間消耗熱量。不過，他剛開始了三天便遇到問題。余文樂指「168斷食減肥法」令他完全無力運動，無法健身消脂。看來男神已立下修身的決心，期待不久後會看到他更具魅力的形象。

按圖重溫余文樂如何從不羈男神變慈父：

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【按圖看】除了香港男神，日本的男星松山研一與韓國的男星張根碩均經歷暴肥走樣，到成功修身的時刻：

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每位韓劇男主角也是高富帥的代表。現實中原來同樣都有身價不凡，憑藉自身努力成為後天的「高富帥」＝＝》延伸閱讀：玄彬李敏鎬億萬級豪宅曝光 韓劇現實版高富帥 收入全由媽媽掌管?