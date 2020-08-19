宅男女神孫慧雪產後努力瘦身，日前於社交平台上透露自己於一個月內成功減去十磅，並分享如何瘦身不瘦胸，當中方法獲營養師認可。

孫慧雪的豐滿身材原來不是天生的，她日前於Facebook直播中透露自己大學時期身材平平，不如現在，更曾因減肥令上圍變細，只剩下A cup身材。（IG＠snow711）

孫慧雪的豐滿身材原來不是天生的，她日前於Facebook直播中透露自己大學時期身材平平，不如現在，更曾因減肥令上圍變細，只剩下A cup身材。她當時徬徨得四處尋找豐胸方法，最後重返B cup身形。她亦大方分享現時自己擁有C cup上圍，希望能以自己的經歷鼓勵平胸女生，只要後天努力也可以擁有好身材。她表示，除非女性已踏入更年期，身體未能製造有效雌激素，否則任何年齡的女生也能豐胸。

推薦多吃豐胸食物 營養師分析建議有效可取

孫慧雪向女生推薦了一系列豐胸食物（IG＠snow711）

孫慧雪有見朋友的好身材，便聽從她的分享，每天都喝木瓜奶與豆漿，持續一段時間後，上圍明顯變得豐滿。故此，她向女生推薦了一系列豐胸食物，分別是牛奶、豆漿、木瓜、杏仁、魚湯、豬腳、雞腳，因為有好多骨膠原、魚皮、魚肚、三文魚、雞蛋、松子、粟米、紅棗、蠔、蜂王漿、龍眼肉及核桃等等，希望女生進食後會有明顯的效果。

根據註冊營養師楊蒨珩Stephanie的專業意見，孫慧雪推薦的豐胸食物均是高蛋白質與好脂肪食物，而且有助身體調節女性荷爾蒙。例如豆漿裡含有的植物性雌激素（Phytoestrogen），與人體的雌激素相近，有研究指出適量攝取有助調節女性荷爾蒙，從而達到豐胸的效果。

Stephanie續指，女性荷爾蒙來自好的脂肪，即多元不飽和脂肪，而孫慧雪推薦的杏仁、核桃、三文魚等豐胸食物蘊含豐富的Omega-3，有助製造女性荷爾蒙。而當身體擁有足夠的女性荷爾蒙，便可使胸部維持堅挺和保持彈性。除此之外，木瓜、魚湯、豬腳等食物有效促進乳腺暢通，讓體內的荷爾蒙能真正發揮功效，達到一定程度的豐胸作用。

按圖看孫慧雪的豐滿身材：

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高鹽與高糖食物阻塞乳腺 令胸部發育不良

孫慧雪分享高鹽與高糖食物阻塞乳腺，令胸部發育不良。（IG＠snow711）

相反，含有過多雌激素與高鹽食物則會阻塞乳腺，令胸部發育不良，亦會造成脹痛不適。孫慧雪分享只要少吃高鹽食物如罐頭食品、刺激性飲品如咖啡、汽水、雌激素過多的肉類等，均有效紓緩生理期的胸部不適，並促進胸部健康。

Stephanie補充，想維持胸部健康，除了高鹽食物，亦要戒掉高糖食物。因為兩者會阻礙血液流動，阻塞血管與乳腺，破壞體內荷爾蒙平衡，勸誡女生還是少吃為妙。

低醣飲食法減肥 營養指進食高蛋白質食物有助瘦身不瘦胸

孫慧雪以低醣飲食法減重，一個月內成功減去十磅。她盡量減掉澱粉，正餐以蛋白質為主，配上大量蔬菜。（IG＠snow711）

孫慧雪以低醣飲食法減重，一個月內成功減去十磅。她盡量減掉澱粉，正餐以蛋白質為主，配上大量蔬菜，實行吃飽不捱餓的減肥方針。她經常分享減肥餐單，例如午餐吃水餃通粉與雞蛋，晚餐多吃海鮮，例如蟹與蒸魚。而她現時主要購買零荷爾蒙嘅肉類，令胸部更加健康。烹調食物時亦會落油和調味，不會勉強自己減得太刻苦。

按圖看孫慧雪的減肥餐單：

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營養師Stephanie指出，減肥女生一定要攝取油分才能瘦身不瘦胸。女性荷爾蒙依靠脂肪製造，若女生減肥時只吃青菜沙律，不攝取任何油分，除了難以維持身材，月經週期亦會變得紊亂。相反，孫慧雪於減肥時多吃海鮮，有效吸收充足的Omega-3，有助製造女性荷爾蒙，維持胸部健康。

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