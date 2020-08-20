曾為TVB五大花旦之一的鍾嘉欣與胡杏兒日前驚喜合唱，並感慨彼此已從少女變成媽媽，回憶兩人的友誼點滴。

鍾嘉欣與胡杏兒的友誼真正於2011年合作拍攝劇集《耀舞長安》開始（IG＠@chungkayanlinda）

鍾嘉欣於2016年與圈外男朋友Jeremy Leung結婚後返回溫哥華定居，並表示以家庭為重，少有亮相幕前。近日她返港拍攝無綫新劇，趁機相約胡杏兒聚舊。兩人合唱對方的第一首作品，並憶起十四年前成為樂壇新人的心情。

鍾嘉欣與胡杏兒曾為TVB五大花旦之一，日前驚喜合唱，並感慨彼此已從少女變成媽媽，回憶兩人的友誼點滴。（IG＠@chungkayanlinda）

選美出身的鍾嘉欣與胡杏兒被TVB力捧成為一線藝員，2006年，兩人同時發展歌唱事業，主唱不少劇集主題曲。而胡杏兒的第一首主題曲《幸而》，及鍾嘉欣的第一首主題歌《發誓》，均收錄於唱片《金牌女兒紅》中。鍾嘉欣直言，整張唱片中，她最喜歡的一首歌曲便是《幸而》。

其實她們的友誼真正於2011年合作拍攝劇集《耀舞長安》開始，胡杏兒稱讚對方是個可愛與善良的女生，又感觸當時大家齊為事業拼搏，幸運地收獲幸福的愛情，並組織美滿的家庭。即使兩人身處兩地，友誼亦不會隨距離而改變。鍾嘉欣留言說道：「我認為我倆都不是容易靠近、相處的人。 但我非常感激我們的友誼在《耀舞長安》期間開始，並且一直保持至今。 我們有很多相似之處，都是妻子和兩個孩子的媽媽。 希望我們能夠繼續我們的友誼，繼續相互支持。 愛你。 你是獨一無二的！」

鍾嘉欣：相識四天便認定對方為終身伴侶

鍾嘉欣與丈夫Jeremy的年齡雖然相差十三年，仍無阻愛情的發展。（IG＠@chungkayanlinda）

鍾嘉欣與圈外男友Jeremy於2015年結婚，並育有兩名子女。兩人的年齡雖然相差十三年，仍無阻愛情的發展，短短四天便認定對方，交往十個月更決定結婚，當時閃婚的消息一度震驚網民。Jeremy為人沉著，總能冷靜解決問題，正正就是這份成熟穩重給予鍾嘉欣十足的安全感。他更為鍾嘉欣一改低調作風，婚禮當日陪伴她會見傳媒，絲亳未見不悅情緒。

每個女生也喜歡浪漫，鍾嘉欣亦不例外。Jeremy於她生日當天為她準備了驚喜派對，更邀請了她最愛的親友陪她慶祝，令她非常感動。而她最欣賞Jeremy以家庭為先，兩人同樣喜歡小朋友，更計劃婚後生育四個子女組織大家庭。

按圖看更多鍾嘉欣的幸福家庭照：

胡杏兒：朋友聚會上與丈夫一見鍾情 從成熟女生做回小孩

胡杏兒與圈外男友李乘德於朋友的聚會一見鍾情。（IG＠myoliemyolie）

胡杏兒同樣與圈外男友李乘德於2015年結婚，三年抱兩成為幸福人妻。她曾分享兩人的相識於朋友的聚會，透露第一眼看到對方便一見鍾情，更有種相逢恨晚的感覺。他們一開始交往便以結婚為前提，因為彼此都感受到對方是自己的心靈伴侶。

胡杏兒指兩人的價值觀相近，無話不說如相識良久的好朋友。她直言舊愛令她學懂如何成熟處事，但丈夫卻使她幸福得如小孩，給予她最大的安全感，收獲美滿的愛情。

按圖看胡杏兒的幸福家庭照：

鍾嘉欣與胡杏兒不只為同期獲TVB力捧的花旦，又同年結婚，她們還有一個共通點，就是遇上丈夫前，都有一段維持了很長的戀情卻無疾而終，鍾嘉欣與伍允龍相戀8年情終；胡杏兒則與黃宗澤7年情告終，也許這樣令她們更學懂愛，明白自己需要，各自在圈外找到幸福。識於微時的閨密，曾經一起為事業打拚，到見證彼此談戀愛、歷分手，再得着幸福，然後結婚、生小孩。從少女到當媽，從聊穿搭打扮，到親子話題及養生，一直互相支持，實在難能可貴。

妳身邊也有這樣的一個她嗎？

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