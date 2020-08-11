藝人楊明日前涉及一宗疑似醉酒駕駛車禍，事後需由兩名警員左右攙扶上救護車，並因拒絕提供血液樣本被扣留調查。他入行多年官非不斷，緋聞亦然，更因此被TVB雪藏，直至與莊思明交往後，便一改浪子個性，更揚言已認定對方。

楊明日前涉及一宗疑似醉酒駕駛車禍（IG＠matyeung）

出道多年牽涉多宗刑事案件

楊明日前於半山發生車禍後，有指當時他滿身酒氣，拒絕提供酒精呼氣測試，步履不穩被送往醫院治理。他於1999年參加第13期TVB藝員訓練班入行，初時曾被高層賞識，可惜年少輕狂，不斷捲入官非。他於2005年被控醉酒駕駛、2006年在夜店襲擊保安員而被判守行為、守行為期間又帶醉意在便利店以回鄉卡購物不果，並破壞店內物品、2020年因無牌經營燉湯店被食物環境衞生署提出檢控，牽涉多宗案件令他形象受損。

史上第一人重讀藝員訓練班 桃花不斷被前女友悔婚

楊明入行多年感情生活亦相當豐富，桃花不斷曾被前女友Joanna悔婚。（微博圖片）

楊明年少氣盛，曾接受訪問時亦直認貪玩，幸而闖下大禍後仍未被TVB放棄，獲高層安排重讀藝員訓練班，成為史上第一個重讀訓練班的藝員。對於一個已出道八年的藝員來說，與新人重頭開始的感覺並不好受。正因為經歷了事業的低谷，他更珍惜每個演出的機會，終於在《萬千星輝頒獎典禮2017》獲得「飛躍進步男藝員」獎，其後於《鐵探》、《婚姻合伙人》、《機場特警》、《迷網》等劇擔任男主角，演出機會不斷。

【按圖看】楊明近年來備受重用的角色：

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入行緋聞不斷 結婚前被悔婚 曾認喜歡龔嘉欣？

事業經歷高高低低，楊明入行多年感情生活亦相當豐富，他於2002年曾與陳敏之交往，經歷分手與復合，最終有指因楊明愛夜蒲性格未改，仍不定性而再度分手。其後於2005年被傳媒拍下出入佘詩曼的住所而傳出緋聞，但二人否認戀情。2008年，他與圈外女友Elaine的床照一度在網上流傳，最後戀情無疾而終。2013年，他與圈外女友Joanna宣布結婚，但女方於婚禮前夕悔婚，楊明表示因雙方性格不合，婚事告吹。2016年與莊思明交往，兩人感情深厚曾透露希望組織家庭，不過，期間又傳出與龔嘉欣的緋聞，令人質疑楊明還未定性。

楊明曾於電台訪問中直認為投入角色而喜歡過龔嘉欣（《誰家灶頭無煙火》劇照）

楊明早於與莊思明交往前，他曾於新城知訊台《晨「希」．Good Day》訪問中，透露拍攝《誰家灶頭無煙火》時，與龔嘉欣合作的感覺很好，直認為投入角色而喜歡過龔嘉欣。2016年，當時已與莊思明交往的楊明，被傳媒拍攝到他與龔嘉欣雙雙出現於機場，雖然他們向傳媒解釋只是工作，但龔嘉欣表現緊張，澄清兩人出境為登台，並非度蜜月，前言不對後語令緋聞愈傳愈烈，令楊明陷入出軌疑雲，被指還未定性。

撞車入院感激莊思明不離棄 認定對方為終身伴侶

楊明於2016年與莊思明交往，兩人經常大方放閃。（IG＠matyeung）

不過，楊明與莊思明交往後經常大方放閃，更揚言已認定對方。他曾於訪問中表示，自己拍攝《心理追兇》時曾遇車禍，傷口需要縫上十多針，連走路亦有難度。而莊思明卻二十四小時陪伴在旁，不離不棄為他清潔傷口，令他大為感動，感覺眼前的莊思明便是對的人。事後兩人關係更勝從前，楊明近年更公開認定對方，視對方為結婚對象。發生今次的疑似醉駕事件後，莊思明亦第一時間趕到現場了解，十分關心男朋友的傷勢。

今年一月，莊思明乘坐飛機時因機艙服務員未能借筆，而於社交平台公開該航班機艙服務員的資料而引來批評，該事件引來航空公司的競爭對手舉行送筆活動，楊明就此為女友發聲，質疑：「如果忘記了也不可以向空中服務員求助﹖」卻沒有回應莊思明於社交平台公開該航班機艙服務員的資料的行為，二人都在爭議事件中互相支持。

按圖看兩人的甜蜜合照：

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