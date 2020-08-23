33歲内地女藝人張雨綺因參加人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升而獲得關注，再次迎來事業高峰。育有一子一女的張雨綺依然維持凍齡美貌，姣好的外貌身材和昔日的情史，再度引起網絡熱議。

張雨綺今年33歲保養得宜。（張雨綺@微博）

33歲張雨綺魔鬼身材上熱搜 《乘風破浪的姐姐》表現亮眼

内地人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐》找來一眾「30+」能歌善舞的女藝人們，通過比賽選拔，組成全新女團出道。因直率大膽的個性以及奪目的外表，其中一位「姐姐」張雨綺馬上吸引眾人視綫，造成不少話題。近來節目組公開了一組張雨綺表演的照片，相中她展現了一雙又細又長的美腿，身著黑色低胸禮服展現婀娜多姿的身材，宛如「黑夜精靈」，張雨綺亦憑身材瞬間登上微博熱搜榜！

張雨綺參加節目《乘風破浪的姐姐》勁歌熱舞。（《乘風破浪的姐姐》@微博）

33歲張雨綺身材火辣不像已成人母：（點閱下圖）

張雨綺自稱本身是易胖體質，而且骨架偏大，因此稍稍長肉身材就會變得豐腴，近期為了在節目中展現最佳狀態，張雨綺積極減重，四肢纖細又修長，減肥結果讓人刮目相看，絲毫看不出是生過兩個孩子的媽媽。

張雨綺保持纖細身材的秘訣：（點閱下圖查看）

+ 4 + 3 + 2

脾氣火爆衝動 終致愛情失敗死因？

張雨綺個性爽朗又直接，展現東北女孩敢愛敢恨的「真性情」，深得觀眾喜愛。不過有著霸氣御姐氣場的她，也因脾氣火爆衝動，導致感情之路並不順坦，甚至一波三折。其中，張雨綺的幾段感情經歷都曾發生過爭執，導致是非多多。

張雨綺有過多段傳奇情史。（張雨綺@小紅書）

我看男人的眼光，確實不行

與大S老公汪小菲有過一段情 驚傳曾扇男方巴掌？

2009年張雨綺與「京城四少」之一的汪小菲高調認愛，但是戀情維持不足一年便以分手收場，有指汪小菲與張雨綺兩人同屬火爆個性，更曾傳戍二人在家中發生口角而發生互相掌摑。2010年張雨綺與汪小菲宣佈分手，同年汪小菲邂逅大S，兩人一見鍾情，相識不到50天，僅僅約會過四次便互許終生，以迅雷不及掩耳之勢火速閃婚。

張雨綺與汪小菲戀情曾受人矚目。（張雨綺/汪小菲@微博）

第一任老公3次嫖娼致離婚 再婚卻鬧出傷人案

另一邊廂，張雨綺也「不甘示弱」，就在汪小菲大婚後不久，她也在微博宣佈了訂婚消息，對方是年長自己21歲的導演王全安。可惜好景不長，2014年丈夫因嫖妓被逮捕，更被爆出在工作室進行性交易，有指張雨綺前夫一個月内嫖妓三次，其中一次還玩3P，消息震撼整個娛樂圈。至2015年張雨綺在微博宣佈離婚，以一句「願你好，祝我安」表明兩人緣分已盡。

張雨綺與王全安於2011年結婚。（張雨綺@微博）

張雨綺曾與大21歲的王全安結婚：（點閱下圖）

愛過，認。恨，也是真的。

然而，就在與第一任丈夫離婚一年後，張雨綺忽然宣佈與相識僅70日、相戀10天的富商袁巴元閃婚，並於2017年誕下龍鳳胎。在微博宣布自己結婚，寫道：「2個單身的人相識10天相戀，相識70天結婚，這是一段恰到好處的相遇，相信愛的人會一直得到命運的眷顧」，行徑再次震驚外界。

不過，第二段婚姻依然不順遂，有傳富商老公欠下千萬賭，在張雨綺懷孕期間曾有債主找上門。後來又發生夫妻兩人起爭執，網路上爆出報案紀錄截圖，上面明確寫出警方在2018年9月24日晚間10點接到報案，有人持刀打架，到場發現正是袁巴元和張雨綺。當時，袁巴元宣稱因家庭瑣事引發衝突，張雨綺拿生果刀劃傷他的背部，但女方否認持刀傷人，警方到場也沒有發現刀具，最後以「家庭糾紛」進行協調處理，二人婚姻隨即亮起紅燈，雙方協議離婚。

張雨綺與富商袁巴元閃婚。（張雨綺@微博）

就在眾人以為張雨綺的第二段婚姻要畫上句號之際，誰知峰回路轉，張雨綺被目擊與袁巴元親密外出，疑似重修舊好，後來經張雨綺本人證實，她與袁巴元離婚僅2個月便和好，接受第二任前夫重新追求。怎料去年袁巴元再爆出張雨綺與其他男生的新戀情，兩人感情再度破裂，張雨綺以「咱們此生不復相見」作結，這段關係也讓大家霧裏看花、難以捉摸。

分分合合分分，張雨綺的情路一路走來跌跌撞撞，十分坎坷。究竟是她火爆性格出了錯，還是如她所講，看男人眼光真的不行？縱然情路一波三折，兩段失敗的婚姻並沒有成為她人生的阻礙，邁入30歲後的她反而越戰越勇，恢復單身依然敢愛敢恨又無懼一切的她，用自己的力量在舞臺上發光發熱，展現霸氣自信的一面。

張雨綺與第二任前夫的愛情戲劇性十足：（點閱下圖）