2014年一名叫羅伊（Conrad Roy）的男孩被發現陳屍在某百貨公司停車場的一輛汽車内，他因車内充滿有毒氣體而失去知覺，最後因一氧化碳中毒而去世。在車内警察發現已經準備齊全的工具，毫無疑問這顯然是一起自殺案，只是當警方循著線索深入追查下去，卻發現背後還有更為駭人聽聞的故事……

一場網戀卻成了一起殺人案？（Sharon McCutcheon/Unsplash）

學霸少年被17歲女友教唆自殺 傳數百條短訊鼓勵了結生命

在美國麻薩諸塞州有一名前途無可限量的18歲少年——羅伊，他天資聰穎，成績出類拔萃，不僅以進入全校榮譽榜GPA 3.88分的優異成績畢業，還是一名全能的高中運動員，被名校錄取。然而就在大好青春讓他自由發揮的時期，他卻選擇了結自己生命，究竟一個18歲少年為什麼會自殺呢？

年僅18歲的羅伊天資聰慧、成績優異。（《 I Love You,Now Die》截圖）

警方翻查了羅伊的手機，發現他臨死前一直和一名叫卡特（Michelle Carter）的17歲女生聯絡，令人震驚的是兩人互通短訊的内容，都是女方在鼓勵甚至是命令羅伊自殺的内容：

「我永遠愛你」

「我覺得你現在就該動手了」

「你會害怕也沒關係，這很正常」

「我是說，你要死了」

「你現在要動手了嗎？」

「沒事，你做得到的」

卡特與羅伊大多數時間依賴網絡溝通。（《 I Love You,Now Die》截圖）

更讓人不寒而慄的是原來卡特一早知道羅伊要自殺的計劃，甚至可以是鼓勵他去自殺，最可怖的是兩人是情侶關係！身為女友的卡特不但不斷鼓勵他自殺，還在羅伊中途從充滿有毒氣體的車廂内下車時，指示他「回到車上」完成自殺。就在羅伊自殺期間他也一直與卡特保持通話，可以說卡特直至羅伊臨終前一直在的電話的另一端聽著羅伊痛苦哀嚎，到最後也沒有撥打電話求救。

警方隨即發現這不是一起簡單的自殺案，而是刑事案件；卡特以「過失殺人罪」被起訴，她將面臨最高20年的有期徒刑，並開始長達2年極具爭議的審訴。

女友卡特在男友羅伊決定自殺前的一段時間不斷鼓勵他自殺，還提供了許多自殺的方法。（《 I Love You,Now Die》截圖）

天使面孔蛇蠍心腸 病態網戀成催命符?

事實上卡特與羅伊只見了五次面，兩人頻繁的溝通更多的是透過傳短訊來維持網戀，他們常常毫不吝嗇地向對方訴説愛意，表面上與正處於熱戀期的青少年情侶們無異。然而，羅伊一直深受社交焦慮症與抑鬱症困擾，甚至四次嘗試自殺未遂，一直有自殺傾向，而女友卡特也曾多次勸阻過他。怎料過了一段時間，她開始支持羅伊自殺的計劃，更鼓勵男友實行。

卡特與羅伊展開了極具危險的情侶關係。（《 I Love You,Now Die》截圖）

文字力量可構成殺人罪名？

案件之所以如此轟動且受到關注，皆因社會對該案件的意見十分兩極，一部分人認為卡特鼓勵男友自殺且見死不救，構成殺人罪；另一部分人則認為羅伊一早就有尋死念頭，自殺是他已經計劃很久的執念，因此卡特的言語並不構成犯罪，而且該州也沒有「教唆別人自殺」的定罪。同時，造成羅伊自殺的不止是女友的教唆，父母離異以及曾被父親家暴都造成他内心極大的陰影。

「文字是否能殺人？」一時間成為人們激烈討論的話題，同樣該案件也將成為美國法律史上針對網絡時代「言語是否是殺人武器」的先例，若單憑短訊與無法得知内容的通訊記錄就判處卡特殺人罪，無疑將會是對於人們言論自由的一大打擊。

卡特在法院聽審判時忍不住哭泣。（《 I Love You,Now Die》截圖）

轟動全美國的「短訊自殺案」：（點閱下圖看更多案件内情）

+ 8 + 7 + 6

轟動一時的「短訊自殺案」將翻拍成劇集

2017年法庭最終審判卡特「過失殺人罪」罪名成立，至2019年其上訴被駁回且緩刑期結束，最後判處監禁15個月，並即時服刑。這起教唆自殺案如今將會被翻拍成全新劇集《The Girl From Plainville》，由人氣女演員Elle Fanning飾演案件被告Michelle Carter，劇集將如何呈現真實案件讓人拭目以待。

Elle Fanning將飾演Michelle Carter讓人期待她將會帶來怎樣的演出。（gettyimages）

悲劇成因引關注 及早正視「網絡抑鬱症」

當年對於這起案件媒體鋪天蓋地地報道，並「妖魔化」卡特將她形容成蛇蠍心腸的冷血美人，然而這個故事的背後更應該要關注的是青少年的精神健康以及自殺問題，爭論孰是孰非無法挽救一條寶貴的生命。有專家將在現實生活中缺少人際互動、網絡成癮的少年對世界產生不切實際的想法的症狀稱為「網絡抑鬱症」，他們因缺乏同伴，内心尤其寂寞空虛，而消耗過多的時間在網絡上，容易罹患嚴重的抑鬱症。同時，因為情感脫節他們會說一些當面不敢講且帶有傷害性的話語，在無法意識和衡量結果的情況下演變成一種欺凌與傷害。

不僅是青少年，甚至許多成年人也常常迷失在網絡世界，在壓力過大的現代社會中「Attention Seeker」、「輕度抑鬱症」、「社交恐懼症」等一直充斥在我們身邊。這起案件正正提醒著我們應該重視自己以及身邊人的精神狀態，多多幫助以及關心他人，才能避免釀成悲劇！