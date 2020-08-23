2018年由朴敏英與朴敘俊主演的《金秘書為何這樣》掀起一波追劇熱潮，不僅劇中的穿搭成為模仿潮流，甜入心坎的劇情也是人們熱議的話題。誰料兩年之後「金秘書」熱潮仍未散去，劇中經典的親熱場面瀏覽次數竟然破億！讓我們一起來回顧一下歷年韓劇中經典難忘，讓人臉紅心跳的親密吻戲場面Top5吧！

韓劇中有不少親密戲成為熱話。（ 《金秘書為何這樣》劇照）

#1 《金秘書為何這樣》：親熱片段破億劇情超難忘

《金秘書為何這樣》中有許多經典難忘的橋段，當中最讓人臉紅心跳的片段要屬這段成人級親熱戲碼，由朴敘俊所飾演的副會長一把將金秘書（朴敏英 飾）推到墻上熱吻，兩人還一路從走廊吻至床上。在唯美浪漫又曖昧的氛圍下，金秘書慢慢解開副會長衣服的鈕扣，露出擁有健碩胸肌的上半身，尺度之大直擊人們的心臟！

《金秘書為何這樣》曾掀起追劇熱潮！（ 《金秘書為何這樣》劇照）

《金秘書為何這樣》破億親熱戲片段：（點閱下圖查看）

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除了「床戲」之外，當中還有不少讓人心跳加速的經典場面，包括「衣櫃之吻」和「沙發解領口」場面，都成為粉絲們津津樂道的劇情！

回顧《金秘書為何這樣》更多親密戲：（點閱下圖查看）

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#2《她的私生活》：工場之吻

朴敏英參與的電視劇少不了刺激的吻戲場面，繼《金秘書為何這樣》爆紅後，她主演的《她的私生活》同樣備受矚目，劇情尺度大還被觀眾喻為是「成人愛情劇」。在劇中金材昱和朴敏英於工廠内忘我熱吻，金材昱還一把將朴敏英抱到檯面上，火辣程度讓觀眾看到情緒高漲又害羞！

朴敏英拍攝的韓劇都有大尺度吻戲場面！（《她的私生活》劇照）

朴敏英在《她的私生活》挑戰18禁底線的工場之吻：（點閱下圖查看）

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#3《The King: 永遠的君主》：吻頸戲

看膩了親嘴吻戲，吻頸戲碼想必能燃起觀眾心中的慾火吧？早前熱播的《The King: 永遠的君主》，李敏鎬和金高銀這對熒幕情侶在劇中上演了一場曖昧不已的「頸部之吻」，成為劇中一大名場面！李敏鎬親完金高銀的頸部後，兩人忍不住纏綿地親吻起來，再加上在床上讓人心跳加速的戲碼，光是這2分多鐘的片段就吸引了超過四百多萬的觀眾觀看！

李敏鎬和金高銀搭檔主演韓劇《The King: 永遠的君主》。（《The King: 永遠的君主》劇照）

《The King: 永遠的君主》吻頸片段回顧：（點閱下圖查看）

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更多讓人臉紅心跳的「韓劇浪漫親熱場面」：（點閱下圖查看）