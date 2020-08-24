有台灣「最美雙胞胎」之稱的網絡紅人「Sandy&Mandy」已漸漸長成亭亭玉立的少女，當年肉嘟嘟的可愛兩位小女孩，轉眼間變成充滿活力的青春少女，人氣依然不減。不過，有網民們更加關注雙胞姐妹的美貌，兩人「女大十八」變像脫胎換骨，愈大愈美的程度，甚至有人質疑她們整容？

Youtube擁百萬粉絲 台灣「最美雙胞胎」長大後美麗升級？

小時候的台灣雙胞胎姐妹「Sandy&Mandy」擁有水汪汪的大眼睛、可愛的娃娃臉，還有標誌性的齊瀏海，因可愛外表讓她們一夜爆紅，成為網絡紅人，更於2003年當選「十大網絡人氣姐妹花排名榜」的第一名。

有台灣「最美雙胞胎」之稱的Sandy和Mandy小時候十分可愛。（sandymandy @微博）

台灣「最美雙胞胎」Sanyd和Mandy兒時照片回顧：（點閱下圖查看）

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如今，兩姊妹已經長成19歲的花季少女，當年的肉肉臉不復存在，被高挺的鼻子以及尖下巴取代，清純標緻的容貌再次引起熱議。許多網民看見台灣「最美雙胞胎」Sandy和Mandy兩人樣貌發生巨大變化，都不禁驚呼「認不出來！」也因長大的樣貌與小時候甚有差別，也有人質疑照片中的兩人「是整容還是P圖P過頭了」？

台灣「最美雙胞胎」Sandy和Mandy由小女孩長大成亭亭玉立的少女。（sandymandy @微博）

「最美雙胞胎」Sandy和Mandy長大後更美？（點閱下圖查看）

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這對「最美雙胞胎」姐妹不但擁有出色外表，而且能歌善舞、多才多藝，常常在社交網站上分享跳舞影片，擁有出色跳舞實力。不僅如此，兩人還是「學霸」，一起考取台灣國立清華大學學位，實現了她們「即使上了大學也一定要在一起」的願望。

女子組合By2紅極一時 被封「整容雙胞胎」陷爭議

來自新加坡的雙胞胎姐妹花Miko和Yumi組成女子團體「By2」，2008年在台灣出道，推出多首膾炙人口的歌曲，人氣極高。兩人因甜美外表以及親民作風，獲得許多粉絲喜愛，不過近幾年來兩人風格突變，蛻變成熟女人，但卻陷入整容疑雲。

女子團體「By2」由雙胞胎姐妹花組成，曾經紅極一時。（松鼠遇到貓 @微博）

By2早期照片回顧：（點閱下圖查看）

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By2兩姐妹早年出道時五官並不算十分突出，不過走清純路線的她們外表甜美，加上「雙胞胎」身份很吸引人。但是兩姐妹曾銷聲匿跡了一段時間，怎料再度出現在眾人視線時，五官卻發生驚人變化，鼻子不但變得又高又挺，下巴也變得尖削，少了嬰兒肥，與過去清純模樣判若兩人，兩人一下子陷入整容爭議之中，有網民嘲笑她們「塑膠味濃」，星途也難回到當年大紅大紫的狀態……

By2再復出時今外貌發生驚人變化，與剛出道時有很大差別，一直被質疑整容過度。（by2girl@微博）

By2近期外貌與剛出道時差距很大：（點閱下圖查看）

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雙胞胎鮮為人知的秘密？

當世界上有一個人和你長得幾乎一模一樣，到底是一種怎樣的體驗呢？許多人難以體會做雙胞胎的感受，也有很多人羡慕雙胞胎們驚人的默契，例如心靈感應，原來他們背後還藏有更多的秘密？

雙胞胎總有著神秘的連結？（daiga_ellaby/Unsplash）

關於雙胞胎更多的秘密：（點閱下圖查看）