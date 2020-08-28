江嘉敏於TVB大熱劇集《過街英雄》中飾演貪戀錢財的拜金女生，戲內入型入格，劇外亦被指依靠林凱恩認識李澤楷女朋友郭嘉文，個性同出一轍。

江嘉敏於TVB熱播劇集《過街英雄》中飾演貪戀錢財的拜金女生，被指戲外同樣拜金。（IG＠kaman_kong）

江嘉敏於《過街英雄》中不務正業，人生目標是接近豪門，享受榮華富貴。當聽到富貴男朋友打算送她五卡鑽戒時雙眼發光，最後因對方改變主意，便與媽媽做戲騙取對方一大筆分手費，兩個人財迷心竅，演活拜金性格。

江嘉敏於《過街英雄》中飾演拜金女，當聽到富貴男朋友打算送她五卡鑽戒時雙眼發光，一直渴望嫁入豪門。（《過街英雄》劇集截圖）

現實中，江嘉敏先捲入「富貴船P」事件，與馮盈盈參加賭王四房公子何猷亨億元豪華遊艇派對後發生羅生門事件，傳出姊妹決裂的消息。現在又被指藉林凱恩認識李澤楷女朋友郭嘉文，處心積慮攀入豪門。

按圖回顧「富貴船P」事件：

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被指藉林凱恩結訪郭嘉文 為躋身上流社會鋪路

江嘉敏自「富貴船P」事件後與情如姊妹的馮盈盈關係疏離，最近她便與《愛‧回家》演員林凱恩出雙入對。（IG＠kaman_kong）

江嘉敏自「富貴船P」事件後與情如姊妹的馮盈盈關係疏離，最近她便與《愛‧回家》演員林凱恩出雙入對，日前更趁着於林凱恩28歲生日時，與鄺潔楹相約素未謀面的郭嘉文，於中環四季酒店舉辦驚喜派對。郭嘉文與林凱恩識於微時，兩人同於2015年參選港姐，郭嘉文是當年季軍，林凱恩則奪「友誼小姐」。即使郭嘉文成為李澤楷女朋友後個性仍然貼地，與林凱恩友誼依然。她更會藉機介紹林凱恩參與上流社會的社交聚會，希望好友能早日找到歸宿。

按圖看郭嘉文與林凱恩的姊妹情誼：

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常與同劇男演員傳出緋聞 被網民封為「進擊發電機」

江嘉敏一直自稱單身，2018年被傳媒捕捉到與電競公司高層Anthony約會後認愛。（IG＠kaman_kong）

25歲的江嘉敏被指藉林凱恩這中間人，有意圖地認識郭嘉文，為躋身上流社會鋪路。其實她入行後是非不斷，經常與劇中男演員傳出緋聞，當中更被指介入王浩信的婚姻。當時兩人因拍攝《兄弟》有不少對手戲，於英國拍攝外景更毫不避嫌，王浩信與陳自瑤因此傳出婚變，江嘉敏更一度被緋聞困擾而萌生輕生的念頭。

江嘉敏曾指男友對她寵愛如公主。（Anthony IG圖片）

江嘉敏一直自稱單身，2018年被傳媒捕捉到與電競公司高層Anthony約會後認愛，兩人少有於社交平台上放閃，感情低調而且穩定。有指江嘉敏男友家住太子道西價值千多萬港元的豪宅，駕駛名車出入，相當富裕。她曾接受其他媒體訪問時分享男朋友寵她如公主，約會吃飯地點由她話事，會接她收工，又會帶湯水給她，約朋友吃飯時亦會不時傳送照片給她報行蹤。又指她初時只懂享受對方付出，慢慢才學會付出：「不能只像公主一樣享受」。即使江嘉敏不時傳出花邊新聞，兩人仍互相信任從未出現猜忌。

按圖看曾與江嘉敏傳出緋聞的男演員：

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湯怡於TVB熱播劇集《反黑路人甲》的演出備受網民關注，清純眼鏡造型被封為「新一代眼鏡娘」。幕前氣質清秀，幕後更是入得廚房，比被喻為「最佳女朋友」的唐詩詠更Girlfriendable。延伸閱讀＝＝》《反黑路人甲》湯怡被讚「絕世好女友」 甜美懂下廚更勝唐詩詠？

按圖看湯怡於《反黑路人甲》的清秀造型：