韓國天后全智賢最近成為Alexander McQueen韓國代言人，產後少有露面的她仍然時尚高雅，身形纖細完全不像兩子之母，到底她的修身方法是甚麼？

全智賢身穿Alexander McQueen 2020秋冬系列登上《W Magazine》 8 月號封面。（《W Magazine》）

全智賢於2012年與豪門之後崔俊赫結婚，先後誕下兩子。雖然她繼《藍色海洋的傳說》之後再沒有新作品，但早前客串Netflix《屍戰朝鮮》結局的幾分鐘，便已掀起話題，可見她的天后地位。日前她穿上了Alexander McQueen 2020年早秋系列，凍齡美貌加上一雙逆天長腿，盡顯女王氣勢。

按圖看全智賢如何演繹Alexander McQueen的 2020年早秋系列：

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雞胸肉奶昔控制熱量攝取

全智賢於2016年誕下第一胎的四個月後便復工，拍攝《藍色海洋的傳說》，大展「人魚身材」。（《藍色海洋的傳說》劇照）

全智賢於2016年誕下第一胎的四個月後便復工，拍攝《藍色海洋的傳說》，大展「人魚身材」。她曾透露以「雞胸肉奶昔」代替三餐中熱量最高的一餐，成功於兩個月內減去10公斤，回復產前的纖幼身形。雞胸肉奶昔的做法非常簡單，先把50克的雞胸肉煮熟，然後把300毫升的牛奶、10顆杏仁、3顆核桃與少量水果，如香蕉和草莓，一併放入攪拌機打成奶昔。雞胸肉奶昔只有400卡路里，擁有豐富的蛋白質與纖維，飽肚感十足。

註冊營養師楊蒨珩Stephanie指出，每餐應含有優質的蛋白質，因為蛋白質比碳水化合物有效延長飽肚感的效果。所以，減肥人士其實不一定要節食，只要把日常攝取的高卡食物換成低卡食物，同樣可以飽住肚減肥。而雞胸肉奶昔內的蛋白質有助減緩肌肉流失速度，配合運動便可提高身體的基礎代謝率，達到更好的消脂效果。

吃多少便消耗多少

全智賢曾分享自己其實是個吃貨，不會為了減肥而節食，最初做運動也是為了能吃更多。（《藍色海洋的傳說》劇照）

除了控制飲食，全智賢亦堅持每天運動的習慣。不管前一天的工作有多忙，她亦會每天早上六時起床做運動，每逢星期一、三、五是慢跑，星期二、四、六則是做其他運動。她曾分享自己其實是個吃貨，不會為了減肥而節食，最初做運動也是為了能吃更多，所以她從未覺得做運動很辛苦。她鼓勵女生要把運動成為生活的一部分，不要強逼自己做運動，這樣不但會產生壓力，亦不能享受運動的樂趣。

浸半身浴去水腫

全智賢的一雙逆天長腿令人羨慕，原來她每天也會浸二十分鐘半身浴。（IG＠nepaofficial）

全智賢的一雙逆天長腿令人羨慕，原來她每天也會浸二十分鐘半身浴，加速體內血液循環。她有時候更會加入令肌膚更白滑的清酒，對改善水腫與排毒都有幫助。每天坐辦公室的女生普遍都有下半身浮腫的問題，長期坐著令脂肪積聚，浸浴確是個有助排毒的好方法。英國拉夫堡大學的教授Dr Steve Faulkner指出，浸浴確實有助減肥。他發現浸浴一小時可以消耗相等於走路30分鐘，大約126卡路里。不過，水溫不宜超過攝氐40度，時間亦不宜超過15分鐘，而患有濕疹、高血壓、心臟病、孕婦或是身體虛弱人士未必適宜浸浴。

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