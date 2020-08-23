陸浩明形象佻皮幽默，經常語出驚人，私下原來是個廿四孝男朋友。他與相差十四年的女朋友陳詩欣（Ayan）相戀八年，兩人經常出國旅遊，於IG甜蜜放閃。陸浩明更揚言願意付出十萬，支持女友出國修讀藍帶課程，一圓甜品夢。

陸浩明形象佻皮幽默，經常語出驚人，私下原來是個廿四孝男朋友。（IG＠lukhoo）

41歲的陸浩明與27歲的陳詩欣雖然相差十四年，卻是娛樂圈中公認甜蜜的一對。兩人曾於TVB節目《1+1幸福》中分享相識經過與生活點滴，合襯得連節目主持汪阿姐都催促他倆早日結婚。陸浩明分享兩人相識於朋友聚會上，當時他覺得陳詩欣身形高佻、外表亮麗，但聲線卻如卡通公仔，強烈的反差令他欲進一步認識對方，於是便與她自拍，以把照片傳給對方為由成功交換電話。

評陸浩明有95分 交往多年每天仍像熱戀

41歲的陸浩明與27歲的陳詩欣雖然相差十四年，卻是娛樂圈中公認甜蜜的一對。（IG@lukhoo）

任職模特兒的陳詩欣身材均稱，漂亮外貌被網民喻為張曼玉與新垣結衣的結合體，充滿氣質。她於《1+1幸福》中分享，陸浩明非常緊張與關心自己。她曾因朋友聚會忽略了他的訊息，令他非常著緊，她不單沒有感到厭煩，更表示喜歡自己備受重視的感覺。她又指男朋友脾氣好，對她十分遷就，評分的話有95分。而陸浩明則表示，每天最開心的事就是看見女朋友笑，煩惱便會一掃而空。

疫情肆虐下，兩人都減少外出，選擇留家抗疫。不過兩人仍然會於日常生活上花心思，為對方製造小驚喜。陳詩欣熱愛下廚，經常為陸浩明炮製精美食物，日前便悉心預備了長腳蟹親子丼，配上日本酒與小食，和風晚餐令陸浩明笑指有去了北海道的感覺。

個性趣怪的陸浩明展現驚喜的方法當然有別於人，他曾經為女朋友準備了一套香港小姐的玩具后冠及權杖。（IG@lukhoo）

個性趣怪的陸浩明展現驚喜的方法當然有別於人，他曾經為女朋友準備了一套香港小姐的玩具后冠及權杖，並指若自己是香港小姐的評審，陳詩欣一定是冠軍。即使交往了八年，兩人的生活仍然是充滿歡樂與溫馨。

按圖看陸浩明與的陳詩欣甜蜜的生活日常：

+ 2

經常周遊列國 陸浩明願支付十萬助女朋友圓夢

陸浩明與陳詩欣熱愛旅遊，他們的IG盡是周遊列國的旅行照。（IG@lukhoo）

陸浩明與陳詩欣熱愛旅遊，他們的IG盡是周遊列國的旅行照，只從照片亦能感受到他們的喜悅。他們曾到訪日本、希臘、葡萄牙、俄羅斯、澳洲等地方，經常被網民笑指如新婚夫妻度蜜月。有指陸浩明曾先後花費兩萬元與十萬元購買名牌手袋送贈女朋友，更揚言希望給予她一個浪漫的婚禮，兩人一直有結婚生子的計劃。

對於經常被身邊人催婚，陸浩明最近的目標卻是贊助女友到法國修讀藍帶甜品課程，並表示願意為此付出十萬。原來陳詩欣的夢想是開一間Café，所以希望修讀知名的甜品課程，獲得專業的認可證書後實現甜品夢。對於女朋友的目標，陸浩明總是無條件支持，如此堅定的愛情令人艷羨。

按圖看陸浩明與陳詩欣的旅遊照：

+ 3 + 2

陳家樂與連詩雅自六月初開始傳出緋聞，日前有報導指兩人拖手約會，令戀情正式曝光。兩人於去年拍攝旅遊節目《12個夏天》而結緣，連詩雅一洗港女形象，真誠個性更令陳家樂刮目相看。延伸閱讀＝＝》連詩雅不否認戀陳家樂 陳瀅復合何猷亨傳聞或成二人相戀契機？