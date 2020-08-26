第三波的新冠肺炎疫情雖然在港有緩和跡象，但屈指一算戴口罩的日子已有大半年時間，長期戴口罩令皮膚無間斷地與口罩磨擦，讓本身穩定的皮膚變得容易敏感變紅，甚至誘發黑頭、粉刺和暗瘡問題，也逐漸形成「口罩肌」。面對戴口罩換來的種種皮膚問題，清潔皮膚是很重要的一環。

酵素洗顏產品具有溶解油脂與分解蛋白質的作用，因此對於去除臉部老廢的角質與油脂十分有效(shopaholick_shii@IG)

煩厭的粉刺、暗瘡與黑頭總是女生維持白滑肌膚的天敵，但其實只需要定時為肌膚進行「清潔」便可以將皮膚表面頑強的油脂、老廢角質與骯髒通通清除，而達到強而有力的清潔，便需要借用合適且有效的潔臉產品。近日，日本美容雜誌《LDK the beauty》便抽取日本市面上受歡迎的酵素洗顏產品進行實測，從「清潔能力」、「保濕力」、「成分」及「用後感」等四個方面進行評分，並從中選取十款得分最高的酵素洗顏產品進行排名。

評測方法：

當中評測「清潔能力」時，會使用顯微鏡放大觀察皮膚，比較使用產品前後，毛孔上污垢情況的變化，並將酵素產品混合加熱的蛋液，進行比對參考測試；評測「保濕力」，會比較使用產品前後皮膚的含水量變化；評測「成分」時，會檢查酵素洗顏產品的成分標籤，比較不易對皮膚造成刺激的成份比例，和最後實際「用後感」。

酵素洗顏產品之所以受到大眾女生的歡迎，全因酵素洗顏產品當中的成分蛋白分解酵素，如木瓜和鳳梨酵素等，對於去除臉部的老廢角質和分解毛孔角栓中過剩皮脂有顯明效果，加上市面上的洗面奶普遍也較為溫和，未必足夠清潔深層污垢。若每周使用一次酵素洗顏產品，既為肌膚帶來零負擔，又可以為皮膚帶來額外的清潔護理。

評價符號得分（由高至低排列）：A、B、C、D

【按下圖了解更多】評分獲得最高的「酵素洗顏產品」當中第10位至第2位

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【第1位】：KOSE雪肌粹 酵素洗顏粉，容量：0.4X10包，約售價550日元（約港元$40）

KOSE雪肌粹酵素洗顏粉是一款近年來獲得不少女生喜歡和推薦的藥妝好用物(0gtmka@IG)

KOSE雪肌粹—酵素洗顏粉是一款屬於開架品牌的藥妝好用小物，產品得分是：清潔能力：A ；保濕力：B ；成分：A ；用後感：B，產品於清潔能力與成分均是獲得最高分。是難得的成分溫和卻擁有出色的清潔力，同時又能兼顧保濕力的產品。重點是，售價只需約港元$40，性價比相當高。

產品除含有中草藥保濕成分外，更有胺基酸與蛋白質分解酵素洗淨成分，因此在分解毛孔角栓中過剩皮脂有顯明效果，加上當中的複方美容成分，如薏仁油、杏仁油和角鯊烯令到洗淨臉部後，皮膚也不會感到過份繃緊，令皮膚鎖水保濕外，更可保持肌膚滋潤度。

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資料來源：《LDK the beauty》