近日由馬浚偉自主持的清談節目《緣來自咖啡》，邀請到久未在港露面的張衛健（Dicky）嘆着咖啡，娓娓道來自己人生以來所經歷的苦與樂。張衛健自1996年為無綫拍攝經典劇集《西遊記》後，便隻身到內地發展事業，就在往後的一年讓張衛健遇上一生摰愛張茜，兩人這一相遇便牽着手走過16年的歲月。

馬浚偉早前邀請到久未在港露面的張衛健（Dicky）嘆着咖啡，擔任自己所主持的清談節目《緣來自咖啡》嘉賓。(ma_chun_wai@IG)

張衛健（Dicky）於2017年強勢回到無綫拍攝劇集《大帥哥》，入木三分的演技旋即勾起觀眾對張衛健於劇集《小寶與康熙》、《老友鬼鬼》與《西遊記》中的角色，加上張衛健幽默式的演技令他在觀眾的腦海留有深刻印象。

張衛健（Dicky）與張茜於2004年秘密結婚，直到2007年張茜懷孕後，兩人才對外宣布已婚的消息。 (張衛健@微博)

但其實張衛健入行的契機是他在1984年參加新秀歌唱比賽中奪得冠軍而入行，張衛健亦曾在節目《藝術人生》分享到15歲時親父拋妻棄子，頓時令家庭的經濟變得非常拮据，他迫不得已到酒吧當駐唱歌手兩年，後期才參加歌唱比賽入行，目的也是為賺取金錢養家。親父離棄也影響着張衛健對婚姻的態度，也令他許下要當伴侶的依靠，不會輕易離棄婚姻的承諾。不過，正正受這個傷痛經歷所感悟，讓張衛健與張茜的愛猶如山水般纏綿情長久。

【按下圖回顧】張衛健（Dicky）早期所拍攝的經典劇集劇照與昔日舊照

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婚後不同住 異地分居16年 建立更多信任與空間

張衛健（Dicky）與張茜曾兩度分手，不過兩人於分手後復合。(張衛健@@微博)

張衛健（Dicky）於1996年拍攝完劇集《西遊記》後，便毅然決定離開香港，隻身走到北京發展，當時張衛健人生路不熟，每逢大時大節也是孤獨地過，但遇上張茜卻讓張衛健寂靜的人生感到澎湃的溫暖。當時張衛健於1997年，在北京拍攝劇集《歡喜游龍》時認識妻子張茜，當時張衛健更對她一見鍾情，於是便在休息室中施以小技巧與張茜搭訕來獲得佳人電話。面對張衛健熱烈的追求，兩人終於在1999年決定走得一起，便開展長達六年的戀愛。

雖然張衛健與張茜曾兩度分手，不過張衛健在第二次分手後的半年，領略到張茜對自己生活中的重要性，於是寫了一篇道歉信來挽回張茜，自始兩人的感情更勝從前。兩人於2004年秘密結婚，直到2007年張茜懷孕後，兩人才對外宣布已婚的消息。

我不想她為了我一個人，放棄她整個生活、所有她熟悉的味道。 張衛健（Dicky）

張衛健（Dicky）在節目中談到自己婚後與妻子都是以「異地戀」的模式相處。(節目《熟悉的味道4》截圖)

婚姻裏，兩個人需要空間，更需要信任，只要兩個人彼此信任，距離、異地，不管做什麼，感情都不會被打倒。 張衛健（Dicky）

張衛健在節目《熟悉的味道4》上透露，他與張茜婚後16年都是遠距離戀愛，因為張衛健不想張茜為他放棄自己在北京建立多年的圈子。不過張衛健與妻子約定彼此分開不會超過一個月，張衛健總會在限期之內飛到北京找張茜。另外，張衛健與妻子分開時，兩人也是互相信任，並在異地戀愛中找到屬於兩人需要的空間，增加愛情的甜蜜度，讓關係變得踏實而確信、更是自由不存猜忌，令彼此再相見的時候，總是維持當初熱戀的感覺。

【按下圖看更多】張衛健（Dicky）妻子張茜的近照

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張茜穿二手婚紗下嫁 更曾兩度流產 張衛健往後將從前未能給予的都一一送上

張衛健（Dicky）在2009年張衛健為張茜在菲律賓補辦盛大婚宴 (VCG)

張茜在2007年首次經歷小產後，張茜為了滿足張衛健想當爸爸的心願，連續3年打排卵針，令樣貌與身型也一下子變老了不少，雖然張茜2014年再度懷孕，但最後仍是流產，張衛健看見妻子身心皆疲憊，已不再想當爸爸，只把握時間多陪伴張茜。

雖然兩位小生命沒有了，但兩人還有彼此，張衛健在節目《熟悉的味道4》中還透露自己愧對妻子張茜，雖然2009年張衛健為張茜在菲律賓補辦盛大婚宴，但有一件事卻成為他心中不可磨滅的遺憾，就是兩人在2004年結婚時，張茜是穿着自行買回來的二手婚紗嫁給他。

張衛健也趁着節目，親手為張茜設計並縫製一頂婚禮頭紗 (張衛健@微博)

但我太太（張茜）某天就突然告訴我，說她買好婚紗了，我大吃一驚，她說自己在網上買的，二手的，還跟我說很好看的，很復古，那時候，我就在想，怎麼會有這麼好的人呢！ 張衛健（Dicky）

當時張衛健向張茜求婚時，剛好碰上股票投資失敗臨近破產的邊緣，那時張衛健對張茜的求婚甚至連戒指也準備不到，更不用說花錢籌備一場婚姻，但張茜卻本着一份不求甚麼的愛，單單只為一份純粹的愛就嫁給張衛健。

雖然當時沒有豪華的排場或沒有具份量的戒指，但張衛健與張茜卻擁有一份比鑽石更珍貴的心，也是一份更彌足珍貴的愛。而16年過去張衛健也趁着這個節目，親手為張茜設計並縫製一頂婚禮頭紗，彌補當年的遺憾。

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資料來源：《熟悉的味道4》