不少女生都有腰腹位置脂肪囤積問題的困擾，大多數的女性都是朝九晚五坐在辦公室工作，疫情在家工作(work from home)也是久坐不動，令腰間贅肉橫生，夏天衣衫較為透薄清涼，身上的肉肉更是容易凸出現形。除了難減的肚腩，上腹的胃腩位置也是常見的重災區。究竟要怎樣做才能擺脫胃腩，讓腹部變得緊實呢？

胃部位置脂肪囤積導致胃腩形成，該怎麽辦呢？（Bill Oxford/Unsplash）

胃腩形成的原因

許多女生明明四肢瘦削，但是腰部胃腩突出，導致身材變成水桶型，穿起貼身衣物時由其令人尷尬。其他胃部就像一個氣球，十分有彈性，進食後胃部會擴大變得脹鼓鼓的。因為日常一些壞習慣，胃脹持續導致胃腩形成，便很難消下去，對身材亦有影響，究竟造成胃腩的原因有哪些呢？

腰腹位置平坦才能顯出好身材！（Jasmin Chew/Unsplash）

造成胃腩的原因：（點閱下圖查看）

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減胃腩小貼士

許多女生只著重四肢的減肥方法，往往忽略了鍛鍊上腹位置，只要改善日常生活中的小習慣，或者加强腹部運動，就能有效消減胃腩，讓腰身玟顯纖幼，身材變得更Fit，一起來參考一下收胃腩的方法吧！

收胃腩大法：（點閱下圖查看）

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Coffee林芊妤減胃腩鍛練上腹運動

經常分享減肥及運動心得的女藝人Coffee林芊妤在YouTube開設個人頻道，已經有超過110萬粉絲訂閲，熱愛運動兼有註冊瑜珈導師資格的她，定期都會分享運動教學短片，不少跟著短片做運動的女生，都表示Coffee的運動片對修身減肥十分有效，其中的一段訓練上腹的影片亦十分受歡迎！想要消減胃腩、緊實腹部的女生們，趕快行動起來做減胃腩運動，尋回你的小蠻腰吧！

Coffee林芊妤經常分享自己的運動方法！（coffee89921@IG）

Coffee林芊妤「訓練上腹減胃腩」簡易兩招運動：（點閱下圖）