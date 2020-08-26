1985年5月14日一代巨星隕落，年僅26歲的翁美玲自殺身亡，娛樂圈陷入一陣愁雲慘霧之中。本處於事業巔峰、前途無可限量的女星翁美玲傳受感情問題困擾，而為情自殺，令人痛惜不已。在光芒萬丈的女星背後，究竟暗藏多少心酸與苦痛呢？

翁美玲26歲疑為情自殺，震驚香港娛樂圈。（小葉子呢@微博）

翁美玲參選港姐入行嶄露頭角 飾演「黃蓉」無人超越

1980年翁美玲高中時期在英國居住期間，參選英國倫敦華裔小姐選美獲得亞軍的佳績。兩年後，她回港競選當年的香港小姐選舉，在數千名參加者中脫穎而出，成功入選，成為15位候選佳麗之一。然而，翁美玲天生身材矮小只有159cm，沒有身高優勢，她因此無緣三甲，最終落選，只獲得第八名的名次。就連翁美玲本人也説過因為自己的人生過於順遂，所以自己是害怕失敗又輸不起的人，而選美算是她人生經歷過的一次巨大失敗。

翁美玲1982年回港參加香港小姐競選。（歷史時空@FB）

回顧翁美玲參加香港小姐片段：（點閱下圖查看）

翁美玲落選後開展星途 成為永遠的「俏黃蓉」

然而「塞翁失馬焉知非福」，雖然遺憾落選港姐，但是翁美玲因而入行，簽約成為演員，踏入娛樂圈展開璀璨星途。同年，她已獲邀參演電視劇《十三妹》，飾演康熙皇妹「雙格格」一角嶄露頭角。後來，翁美玲幸運地得到電視劇《射雕英雄傳》中女主角「黃蓉」一角而迅速躥紅，她將黃蓉活潑刁蠻的個性演得活靈活現，一顰一笑、一舉一動皆是風情，演技入木三分！翁美玲憑該劇名聲水漲船高，事業達至巔峰，至今仍有「翁美玲之後，再無黃蓉」之說。

翁美玲飾演黃蓉後爆紅。（雪山哲人@微博）

回顧翁美玲在《射雕英雄傳》中「最美黃蓉」的倩影：（點閱下圖查看）

兩段戀愛刻骨銘心 多次為情自殺？

雖然事業一帆風順，不過翁美玲的感情經歷卻幾經波折，難有平靜。居英期間，翁美玲與一名荷蘭籍男同學相戀，起初翁美玲母親十分反對兩人交往，有指她曾分別在18歲和19歲的兩年間吃下整瓶安眠藥自殺，所幸及時被人發現送醫洗胃，才撿回性命，據悉母親最終默認翁美玲的戀情。有外界推測翁美玲因此以為，只要以自殺威逼他人就能得到自己想要的結果，為她之後自殺憾事埋下伏筆。

翁美玲少年時期曾2度嘗試自殺。（小葉子呢@微博）

回顧翁美玲過去相片：（點閱下圖查看）

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初戀2度自殺前車可鑒 以死相迫身邊人？

愛情是糖果也是毒藥，翁美玲香消玉殞前最為人熟知且最具影響力的，要屬她與湯鎮業的戀情，當年外界一直盛傳翁美玲的死與其有不可割捨的關聯。1982年，24歲翁美玲參演人生第一部電視劇《十三妹》時，邂逅「無綫五虎」之一的湯鎮業，兩人朝夕相處互生情愫，至1984年高調認愛，成為娛樂圈中羡煞旁人的金童玉女。

可惜好景不長，有指當年二人皆是無綫力捧的花旦與小生，工作繁忙而聚少離多，傳聞兩人關係時好時壞，因性格不合導致時常有爭拗。最轟動的一段傳聞，是1985年兩人在化妝間曾經有過一段激烈的爭吵，有人聼到女方哭吼說：「我們分手算了！」有指其後雙方感情破裂。未料，同年翁美玲被發現在家中開煤氣自殺，送院搶救後不治，終年26歲。自殺事件讓湯鎮業成為眾矢之的，當年男方是當紅小生，亦曾傳過不少緋聞，外界隨即將翁美玲之死的過錯全怪責在湯鎮業身上。

翁美玲與湯鎮業高調認愛十分甜蜜。（雪山哲人@微博）

翁美玲與湯鎮業曾是外界看好的一對：（點閱下圖查看）

翁美玲之死受千夫所指 湯鎮業：「清者自清」

翁美玲之死對湯鎮業來説，無疑對人生及事業都帶來了沉重的打擊，據知他曾哀求入殮房見愛人最後一面，當見到翁美玲的遺容更失聲痛哭，最後撫屍吻別才願離開。然而外界仍然盛傳湯鎮業是導致女方自殺的罪魁禍首，湯鎮業受盡千夫所指，背負「負心漢」的駡名，漸漸消失在公眾視綫之中。

隱退接近二十多年，湯鎮業多年後對於翁美玲自殺之事，在接受電台訪問時表示：「天有眼，挫折讓自己人生更加豐富、更加檢點、更加積極。」好友苗僑偉接受《魯豫有約》訪問時亦曾為好友伸冤，指翁死前兩人已經分手一段時間。另外也有傳聞指出當年翁美玲拍攝時裝劇反應冷淡，聲勢大不如前，工作壓力加上愛情不如意，讓其不堪壓力而走上自殺的不歸路。

翁美玲的倩影將長存人心。（牡樤柑@微博）

翁美玲曾自言是個外表堅强，内心脆弱的女人。感情的匱乏與强烈的不安全感，讓她一直在愛情與爭吵中患得患失，鬱鬱不得寡歡。年僅26歲的一代美人翁美玲，選擇在大紅大紫的時期結束生命，讓人惋惜不已，浮華之中，相信一眾影迷都難以忘懷翁美玲的絕代風華。翁美玲的自殺成因仍是個謎，然而感情只是一時的牽絆，困難也總有捱過的時候，生者更應該懂得珍惜自己現在所擁有的一切，珍惜生命，知福惜福才能享受人生！