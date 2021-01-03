有限空間，唯有發揮無限創意，以下推介收納小技巧，「貼地」實用！

日本生活風格雜誌《Come Home!》的編輯之一就開設了IG帳戶「shosworks」，分享她的收納日常。（shosworks@instagram）

日本生活風格雜誌《Come Home!》的編輯開設了IG帳戶「shosworks」，分享她的收納日常。把家中打理得井井有條，並非只是無聊主婦的活動，而是希望回家人每天都期待回家。

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有雜物是正常 關鍵是如何「隱惡揚善」？

時興的斷捨離，泯滅人性，追求居住地方似示範單位，一塵不染，是否就是理想家居？「shosworks」與現實貼近一點，一屋以木系傢具為主調，配以麻布、白色與灰色的布料與物品，也能拼湊出一種溫暖的感覺。她的收納技巧都是從她生活遇到的問題出發，所謂「隱惡揚善」是正面的，如何將無法避免的舊物、混亂物品收納？如殘舊的布料如何處置？電線如何收拾整齊？

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愛整潔是初老症狀？「我不喜歡混亂 也不喜歡留下混亂」

從前總為混亂而自豪，似混沌少年時，因有無限可能，揮霍也是一種本錢；直到近來，筆者與身邊友人都忽爾有種要建立自己風格的必要，而家居，就是第一步。是因「三十而立」、還是因為人生走了三分一還是一樣迷失的困頓？

把家中打理得井井有條，並非只是無聊主婦的活動，而是希望回家人每天都期待回家。（shosworks@instagram）

讀Julian Barnes的《回憶的餘燼》，書中寫到回憶、時間與老去的關係，當中提到男主角到了年暮，打掃成為日常：「剩下的日子愈小，你就愈不想浪費，很有道理，不是嗎？有很多事情是你年少時無法預計的，就如我會花那麼多時間打掃。我追求整潔、循環再造、清潔、裝飾家居。這樣做，我心境平靜，因為我有所貢獻，我不喜歡混亂，也不喜歡留下混亂。我贊成火葬，要是你想知道的話。」友人們未到退休年紀，卻已先在整潔中尋找價值，會否是「初老症狀」？