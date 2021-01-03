令回家變成每天期待的事？收納令心境平靜　6招隱惡揚善告別混亂

知性女生
撰文：
最後更新日期：

有限空間，唯有發揮無限創意，以下推介收納小技巧，「貼地」實用！

日本生活風格雜誌《Come Home!》的編輯之一就開設了IG帳戶「shosworks」，分享她的收納日常。（shosworks@instagram）

日本生活風格雜誌《Come Home!》的編輯開設了IG帳戶「shosworks」，分享她的收納日常。把家中打理得井井有條，並非只是無聊主婦的活動，而是希望回家人每天都期待回家。

▼▼▼點擊看「shosworks」家中環境，感覺相當舒適？▼▼▼

+2
+2
+2

有雜物是正常　關鍵是如何「隱惡揚善」？

時興的斷捨離，泯滅人性，追求居住地方似示範單位，一塵不染，是否就是理想家居？「shosworks」與現實貼近一點，一屋以木系傢具為主調，配以麻布、白色與灰色的布料與物品，也能拼湊出一種溫暖的感覺。她的收納技巧都是從她生活遇到的問題出發，所謂「隱惡揚善」是正面的，如何將無法避免的舊物、混亂物品收納？殘舊的布料如何處置？電線如何收拾整齊？

▼▼▼點擊看6招實用「隱惡揚善」收納小技巧▼▼▼

+17
+17
+17

愛整潔是初老症狀？「我不喜歡混亂　也不喜歡留下混亂」

從前總為混亂而自豪，似混沌少年時，因有無限可能，揮霍也是一種本錢；直到近來，筆者與身邊友人都忽爾有種要建立自己風格的必要，而家居，就是第一步。是因「三十而立」、還是因為人生走了三分一還是一樣迷失的困頓？

把家中打理得井井有條，並非只是無聊主婦的活動，而是希望回家人每天都期待回家。（shosworks@instagram）

讀Julian Barnes的《回憶的餘燼》，書中寫到回憶、時間與老去的關係，當中提到男主角到了年暮，打掃成為日常：「剩下的日子愈小，你就愈不想浪費，很有道理，不是嗎？有很多事情是你年少時無法預計的，就如我會花那麼多時間打掃。我追求整潔、循環再造、清潔、裝飾家居。這樣做，我心境平靜，因為我有所貢獻，我不喜歡混亂，也不喜歡留下混亂。我贊成火葬，要是你想知道的話。」友人們未到退休年紀，卻已先在整潔中尋找價值，會否是「初老症狀」？

【這麼遠那麼近】方東昇集集爆金句　幽默又顧家　盤點愛妻男主播
陳自瑤拒「婚內失戀」不怨天尤人　哪女星不取家用、賺錢多過老公
拒絕盲從斷捨離！9個執屋收納前後對比　按習慣整理最省家務時間
【七月十四】《韓國都市怪談》源於真實傳說　網紅直播怪事連連？
56歲畢彼特被拍熱戀27歲女模　育有一子、精通5種語言package超強
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。