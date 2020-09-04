【這麼遠那麼近】無綫新聞主播方東昇的最新節目《這麼遠，那麼近》，遊遍泰國、重慶、美國及巴基斯坦，探討各地的交通，繼續創作幽默大爆金句，如：「著跑鞋可以跑步，著爬山鞋可以爬山，著咩識飛呢？『雀仔』識飛。」

點圖即看方東昇的幽默金句==>

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方東昇顧家愛妻 婆媳關係也融洽

「慢慢來不要急，我們不會催人，歲月才有資格催人。」（影片截圖）

「金句王」方東昇曾主持節目《世界零距離》、《長命百二歲》及《世界觀》，時時在節目中說出創意金句，如「一試無妨，再試投降」及「路遙知馬力，啲汗係咁滴」等等，一臉認真地說笑話，大受觀眾歡迎。

風趣幽默的方東昇，幕後其實十分低調。他曾就讀聖公會主風小學和拔萃男書院，其後在中文大學新亞書院新聞及傳播學系，以一級榮譽畢業，更獲得中大新亞書院獎學金最高榮譽誠明獎（該獎得主多平均GPA達4.0，即滿分），故有「中大才子」的稱號。於1998年加入無綫。他專注工作，26歲才初戀，對象是師妹吳先玲，二人在06年結婚。

方東昇這句「抱得美人龜」，相信不少人也印象深刻。（《世界零距離ＩＩ》截圖）

有傳當時方東昇同事吳先瑩結婚，他擔任司儀，遇上為姐姐當伴娘的吳先玲。方東昇對她一見鍾情，於是展開追求，參加她的教會聚會，二人拍拖4年後結婚。

方東昇婚後也與媽媽一起居住，更因一事揭婆媳二人相處細節。事緣方媽媽在07年參加由長者安居服務協會，參加由協會刊物《長訊》雙周刊舉辦的「情深說話」徵文比賽，以《方老太寫給方太的信》奪冠，信中稱新抱為「囡囡」，提到每早都親自送別新抱與兒子上班，每晚最期待二人早點回家吃晚飯，分享公司點滴，寫：「雖然你們有時說得快，我來不及聽，但仍然很陶醉。」與新抱不但有共同興趣－捉棋、打乒乓球、還有共同敵人－方東昇，時時一起勸他要添衣與休息。更在信中寫：「我很喜歡你叫我做媽咪 ，媽咪比奶奶親切多了！」婆媳關係融洽令人羨慕。

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