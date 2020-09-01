早前陳自瑤（YoYo）39歲生日，在社交網絡分享一輯照片，教女生「要努力令自己變得優秀而強大」，似乎有所感觸。時興獨立，可婚姻從未過時。不少女生還是憧憬結婚，認定幸福鐵定是一雙一對就此一生，戀愛最大目的是結婚，「達陣」也就安全了。

早前陳自瑤（YoYo）39歲生日，在社交網絡分享一輯照片，風格大不同，寫：「在擁有前／我們首先要完善自己／與其匹配.....」（chenchiyiu@instagram）

陳自瑤的「39宣言」：女孩子⋯⋯要有自己的底氣／活出自己想要的模樣

陳自瑤與藝人王浩信結婚8年，很多人都憑網上的蛛絲馬跡，多年來揣測二人是否婚變。他們也未有回應，王浩信工作依舊，陳自瑤則自信滿滿地分享送給自己的「生日禮物」，上載一輯絕美寫真，又寫下許多的「39宣言」勉勵一眾女生，點圖即看＝＝＞

+ 5 + 5 + 5

簽下婚書 不是幸福的保證？

陳自瑤與藝人王浩信的婚姻，是是非非，大概只有二人才知曉，不過大概婚姻本來就這樣，婚前婚後，都是各活各的，不過有人陪陪你；更多人誤會，婚姻是愛情的終點，簽下一紙婚書後，幸福就自自然然來臨。台灣精神科專科醫師鄧惠文撰寫《婚內失戀》一書，指正正是這種無謂的憧憬，殺掉婚姻，讓許許多多的女生「婚內失戀」。

陳自瑤不時強調要「活出自己想要的模樣」，相信不論婚姻關係如何，也無法影響獨立自主的她。（chenchiyiu@instagram）

婚內失戀：結了婚或那些愛情長跑的人 如何不當個「活死人」？

社會愛標籤，不結婚、沒戀愛的女人是「剩女」。但鄧惠文覺得，事實是許多女人結婚了也不快樂，而那感覺比未婚的熟女更像「leftover」－「曾歡喜期待被吃掉而融入一個人的生命。結果，只有一小部分被吃掉⋯⋯不掙扎的話，就會被遺忘到徹底變成廢物。但若掙扎，約莫也只是徒勞，只會遭到更無情的嫌棄。」結了婚，或那些愛情長跑中的情人，可以如何不當個「活死人」呢？

陳自瑤與藝人王浩信結婚8年，多年來被揣測二人是否婚變，不過近年Yoyo大多上載個人或與女兒相關的照片。（chenchiyiu@instagram）

作者鄧惠文認為，沒有「老夫老妻」這回事，一旦覺得失去了戀愛感覺，便是失戀。而不論是愛情長跑還是在婚姻內，會「失戀」最主要是因為懶惰。她指大多人要是面對情人不再熱情如初，女的怪責或會自己不夠漂亮，不再吸引；男的或會歸咎於自己不夠成功，身邊人才看不起他⋯⋯她分析，其實都不過自卑心作崇，真正的原因是－懶惰，原地踏步。她寫：

不管是為了甚麼原因，無法繼續擴展自己的眼界，整個人變得單一平面而不再有立體感，沒有生機，沒有新的可能性，這就是一個無趣的人。 《婚內失戀》

因此，時時求進步，時時發展興趣是十分重要的事。畢竟，相識時候，你不也是覺得對方有趣才覺可愛嗎？而為何因愛而結婚，最後卻因結婚而止步、成為一個依附着伴侶的人呢？

幸福與獨立從不在對立點，點擊看更多女星婚後不靠伴侶，愈活愈精彩（點圖即看）＝＝＞