一頭亮眼的白金頭髮、身高一米八的强大氣場、加上空靈脫俗的外貌，英國著名女演員Tilda Swinton（泰達史雲頓）無論在何時何地，總能時刻吸引人們的視綫。多年來她飾演過的角色不計其數，超群演技每次都能把角色演繹得惟妙惟肖，近日她更被獲頒2020年威尼斯影展終身成就獎！

Tilda Swinton今年59歲，是知名英國女演員。（gettyimages）

「人間精靈」劍橋畢業是高材生？ 獲終身成就獎實至名歸

從《全面反擊》到《納尼亞傳奇》，從《雪國列車》再到《奇異博士》，還有許許多多的經典電影，你都能在其中找到Tilda Swinton（泰達史雲頓）的身影。你可以説她沒有「代表作」，也因為她每一部曾演出的作品都可以說是代表作，難分高下。無論是飾演主角還是配角，Tilda Swinton總能各司其職，讓角色發光發亮。

我只是個熱愛電影的小人物

出道超過三十多年，Tilda Swinton（泰達史雲頓）參演過數不勝數膾炙人口的電影作品，早已功成名就的她在早前威尼斯影展，斬獲終身成就獎，獲得如此殊榮絕對實至名歸。在頒獎典禮上，她得獎致詞時謙虛地説道：「電影院是真正孕育我的所在，是我快樂的地方，對於過去所有同樣獲得此獎項的人來說，我完全微不足道。」一字一句能夠感受到Tilda Swinton的謙卑與真誠，以及對電影無限的熱愛。

Tilda Swinton（泰達史雲頓）近日參加威尼斯影展。（gettyimages）

貴族後裔出身劍橋畢業 曾與戴安娜王妃為同班同學

Tilda Swinton（泰達史雲頓）天生散發著一種「不食人間煙火」的高貴氣息，原來她確實擁有皇室血統，是蘇格蘭國王羅伯特·布魯斯（Robert Bruce）的直系後裔！不僅如此，她從小就在私立貴族學校讀書，於就讀West Heath女子寄宿學校時，更與戴安娜王妃是同班同學。天資聰穎的Tilda Swinton是個高材生，她1983年獲得劍橋大學「社會和政治科學」系學位，於2006年分別獲得皇家蘇格蘭音樂戲劇學院和內皮爾大學所頒授的榮譽博士學位，名符其實是學霸一名。

Tilda Swinton（泰達史雲頓）於劍橋大學畢業是個高材生。（gettyimages）

貴族後裔出身的Tilda Swinton（泰達史雲頓）氣質非凡：（點閱下圖）

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愛情超越年齡界限 與小17歲男友相愛超過16年

Tilda Swinton總給人一種高冷又中性的帥氣印象，私底下的她與男友Sandro Kopp卻如膠似漆，展現小鳥依人的一面。事實上，如今已邁入59歲的Tilda Swinton從未結婚，她曾與上一任戲劇作家男友John Byrne交往過，並生下兩個小孩。於2004年她遇上小自己17歲的德國畫家 Sandro Kopp並墜入愛河，兩人低調交往至今已經超過16年，在鏡頭的捕捉下，兩人的臉上總是露出一絲絲甜蜜的微笑，幾十年來感情都十分穩定。兩個藝術家的靈魂相互碰撞、結合，超越年齡的界限，譜出一段低調又細水長流的戀曲。

Tilda Swinton與男友 Sandro Kopp相戀超過16年。（gettyimages）

Tilda Swinton與小自己17歲的畫家 Sandro Kopp相戀：（點閱下圖）

Tilda Swinton自身彷彿擁有一股恬靜又深沉的力量，安靜卻閃閃發光，她對於電影以及藝術的熱誠讓人折服，重視感情的她與兩個孩子的爸爸John Byrne 即使分手仍然保持友好關係。美麗又透露出强大氣場的Tilda Swinton，利用作品和藝術展現人生哲學，讓人期待未來她會帶來怎樣令人驚艷的創作！