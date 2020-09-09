早前，安倍晉三因病辭去日本首相職務，為日本上下投下一顆震撼彈。受潰瘍性大腸炎困擾多年的他，有指因病情惡化而不得不退位讓賢，加上他的太太安倍昭惠不斷為他惹麻煩，讓外界一直質疑他的執政能力。安倍晉三的太太安倍昭惠究竟為何會變成被指史上最會連累老公的「首相夫人」呢？

安倍晉三與妻子安倍昭惠結婚33年仍十分恩愛。（gettyimages）

安倍晉三娶小7歲老婆 結婚33年無子女恩愛依然

出身名門閨秀的安倍昭惠，是日本最大的糖果和巧克力製造商「森永製菓」集團總裁松崎昭雄的千金，她與安倍晉三經人做媒介紹而相識，有傳聞指當時安倍昭惠對安倍晉三這個大她7歲而且穿著有些老土、性格沉悶的男人並沒有多少好感。反倒是安倍晉三對安倍昭惠一見鍾情，展開猛烈的追求攻勢。

最後，她與出身政治世家的安倍晉三相戀接近3年後，於1987年共諧連理步入婚姻殿堂。個性外向又熱情的安倍昭惠，與典型害羞又小鳥依人的日本女生截然不同，她在丈夫競選期間積極且高調地為他造勢。喜歡社交的安倍昭惠酒量堯舜千鍾，她常常在宴會上為滴酒不沾的安倍晉三代為乾杯。自此，安倍昭惠被稱為日本史上最年輕、最高調的「日本第一夫人」。

安倍昭惠如今已經58歲，迄今為止兩人仍然膝下無子，她曾接受日本雜誌《文藝春秋》的採訪，提到自己接受過不孕治療，甚至有領養孩子的打算，不過最後都沒有成行。不按常理出牌的安倍昭惠曾多次在公開場合反對丈夫的政策，被日本媒體戲稱她是「家庭內的在野黨」，然而安倍晉三對她仍是百般疼愛，更曾在Facebook上分享愛妻之道：「家庭幸福的秘訣就是向妻子投降！」

安倍晉三面對常惹麻煩的妻子安倍昭惠依然是百般寵愛，不時反擊批評公開護妻。（akieabe@IG）

安倍晉三與太太安倍昭惠的甜蜜日常：（點閱下圖）

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「日本第一夫人」頻頻引發爭議 安倍晉三力撐護妻心切

安倍昭惠曾開設個人Blog分享與丈夫的生活點滴，不過卻因過度暴露私生活而被外界批評「不知輕重」。她亦曾在個人IG上上傳過一張裸男相，讓日本社會頓時譁然一片。2016年安倍晋三發生執政以來的最大醜聞，他被揭發為森友學園賤賣土地，予太太任名譽校長，醜聞鬧得滿城風雨，一度讓安倍的支持率暴跌。據悉安倍晋三在國會上護妻心切，更痛斥在野黨員：「我太太不是公職人員，你們把她當成犯人令我很不高興。」

「日本第一夫人」安倍昭惠不時「惹麻煩」引起是非，安倍晉三都會力撐護妻心切。（akieabe@IG）

安倍晉三被太太安倍昭惠「出賣」私下面貌：（點閱下圖）

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最近安倍昭惠又鬧出最具爭議的事件，因疫情關係，日本政府要求民眾不要聚眾賞櫻，身為「首相夫人」的安倍昭惠，卻舉行了一個13人的賞櫻聚會，同行者包括名模及演藝界人士，惹來外界猛烈批評。她還被日本媒體報道無視疫情，不戴口罩參拜神社，「日本第一夫人」防疫意識低的形象，亦讓民眾開始質疑首相安倍晉三的抗疫能力。接二連三的負面事件，也令安倍昭惠亦順理成章成為最會搞事唱反調、破壞丈夫「大事」的首相夫人。

安倍晉三太太安倍昭惠今年58歲。（gettyimages）

即使夫人安倍昭惠惹出過不少麻煩，但是每次安倍晉三不但沒有責怪她，反而處處維護她，為她辯護。當年「森友學園醜聞」外界一直有讓安倍「休妻保政權」的聲音，但安倍晉三選擇與太太携手共進，渡過難關。二人每每在公開場合亮相時，都表現得恩愛又甜蜜，經常牽手出雙入對力證感情不變。向來我行我素的安倍昭惠，則一直努力維持與丈夫熱戀般的生活方式，相信富有活力又活潑開朗的安倍昭惠，正正鎖住了安倍晉三的心。她33年前嫁入安倍家族，接受日本富士電視台採訪時就説過：「沒有嫁錯老公，會一直跟他走下去。」相信安倍晉三正式宣布卸任日本首相以後，兩夫妻更可擺脫拘束和外界的指點，享受更自由自在的婚姻生活，正如安倍昭惠所言，一直地走下去。