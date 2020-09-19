賀錦麗｜曾為非裔女性投身國會　今為弱勢參選副總統　她的5件事

美國參議員 Kamala Harris 賀錦麗近日為歷史寫上新一頁，成為史上首位非裔女性副總統候選人，也是美國民主黨總統參選人拜登 Joe Biden 副手。

拜登說：「身為移民二代，賀錦麗 KAMALA HARRIS 比誰都還了解移民家庭將是如何豐富美國色彩，她也清楚明白在我們的國家之中，非裔與印度裔美國人成長所會面臨的挑戰。」為何拜登會認為她是最適合一同為弱勢人士奮戰的最佳人選？關於賀錦麗的幾件事，大家一定要知道。

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來自印度和非洲的移民家庭

現年五十五歲的 Kamala Harris 出生自加州 Oakland，她的母親是專注於乳癌研究的印度移民，而父親則是來自牙買加的經濟學教授，雙親都是從異地移民到美國追求自己的理想，使賀錦麗從小就在多元的文化背景中成長。賀錦麗和父母以及妹妹一起生活在 Berkeley，那時正是布朗訴托彼卡教育局案過後，最高法院判決種族隔離違憲，終止了長久以來黑人與白人就讀不同學校的種族隔離現象。儘管如此，因為參加學區的反種族隔離計畫，她必須搭校車到離家裡比較遠的學校上課，而那裡是比較富裕的白人社區。

從小以理性回應歧視

從小學到高中，她和妹妹都是就讀白人學生較多的學校，或許是因為時常遭受其他同學的歧視，有時賀錦麗放學回家會向母親抱怨不愉快的事。然而母親並不會溫柔安撫，反倒是引導她如何想辦法處理，不要遇到任何事情只會埋怨。深受母親的教育影響，賀錦麗知道自己有力量可以去改變社會，為此她打算做出實際行動。賀錦麗大學時選擇就讀歷史悠久的傳統黑人學校 —— 霍華大學 Howard University ，攻讀政治學與經濟學系，她在大學大一的那一年，幾乎每個週末都參加反種族隔離的遊行，畢業後，她繼續到加州大學哈斯汀法學院 University of California, Hastings 取得法律學位。

檢察官出身 為非裔女性投身國會

之後，賀錦麗投身於法律界，曾任阿拉米達縣的檢察官、舊金山檢察官辦公室職業犯罪科的管理律師、舊金山市檢察長社區和鄰里辦公室的主任，更於 2010 年獲選為加州檢察總長，是當地第一位女性、非裔和印度裔的美國人檢察總長。仗義執言的她，一路可說是扶搖直上，然而在擁有多年的法律從業經驗後，賀錦麗想起母親小時候帶她和妹妹到非裔文化中心的回憶，她知道在美國，非裔女性勢必會受盡歧視與刁難，但仍有許多成功的非裔女性故事。因此她決定進軍國會，成為加州聯邦的參議員，繼續為她認為對的事情，挺身而出。

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首位印度裔女性參議員 還選了中文名字

2016 年，賀錦麗成功選上參議員，是美國參議院當中第一位印度裔的女性參議員，努力推動刑事司法改革。看到這邊，你是否跟編輯一樣好奇，為什麼她有賀錦麗這個中文名字？事實上，根據美國聯邦選舉法案規定，若當選區內的選民有一定的比例為非母語人士，候選人必須提供他國語言的個人資料。為此她請三藩市婦女委員的蘇榮麗幫忙，替她想個讓華裔選民更好記的中文名，最後取其名為「賀錦麗」。

首位被提名的非裔女性副總統

賀錦麗憑著自身豐富的法律實務經驗，以及那能言善辯的口才，使她突破種族和性別的藩籬，獲得選民的支持。其實在 2019 年，賀錦麗就曾加入 2020 年美國總統大選，儘管最終因募不到足夠的競選經費而退出選戰，這回依然被拜登雀屏中選，成為他的競選搭檔。有許多民眾樂見其成，認為白宮需要多元種族的加入；但也有不少民眾因為她是女性也是移民二代，覺得在身份方面的風險極大。

無論最後結果如何，想必我們都能在螢光幕前看到賀錦麗為理念而戰的身影，也許她能成為女性或長期活在種族恐懼下的人們，黑夜裡的那道明光。

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