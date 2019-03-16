【司法女王．影評】女性至上先係女權？律政片包裝下的真平權電影

法院不該被當天的輿論影響，但將會受到時代風氣的影響。 《司法女王》露絲金斯伯格

想起小時候在「電影欣賞」課程後，免不了都要上交心得報告，表格上總會有這樣的一欄：名言佳句。就算是空白紙張自由發揮好了，以一句電影佳句作為延伸，絕對會讓你的文章看起來既專業又有內涵（如果這招沒過關，別說是我講的），而該說是《司法女王》（On The Basis of Sex）寫對白的人太厲害呢？還是該說由菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）飾演的露絲金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）太有感染力，觸動人心的佳句列出來都能成為一部「名言大典」了！

既然如此，呼應着本作提倡尊重女權的主題，我應當選一句既震撼又動人的平權宣言作為文章開頭才對啊！這倒也沒錯，不過時代風氣的推動不僅是露絲獲得勝訴的原因，也使得這部電影在眾多女權抬頭的作品中，成為較獨特的存在。

《司法女王》宣傳照

法律界的一代女王：露絲金斯伯格

對這部電影的初期認知，其實有點被《司法女王》這4個字稍微誤導，「司法」的硬派加上「女王」二字，原本以為會是《律政可人兒》（Legally Blonde）＋《莫莉遊戲》（Molly’s Game）那種風格，揭開法庭的不堪內幕之類的……果然人不能只看外表，電影也不能只聽片名！

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+ 4 + 3 + 2

《司法女王》改編自露絲金斯伯格的真人事蹟，這位現任美國最高法院的大法官，不僅是第一位美國猶太人女性法官，直到現今85歲依然是法律界的明星、女權界的英雄，但在露絲就讀哈佛法學院夢想成為一名律師的年代，女性還是個等同於家政婦的角色，進入法學院的原因只能是輔佐父親或是丈夫，而非闖出自己的事業。露絲沒這麼傻，幸好她有個早眾人一步知道自己的妻子並非等閒女子的丈夫。

當露絲剛進法學院，每顆細胞都還在為明亮的未來高聲歡呼時，法學院院長在餐會上向這些女學生們提出一個問題：

說說妳們為甚麼想進法學院，取代這些本該是男人的位置？

眾女性一臉尷尬，彷彿她們的努力是一種越權行為，拼得的成就還是男人好心大放送的福利。露絲給了一個言不由衷的理由：

為了想更進一步了解丈夫的工作。

可惜這步退讓並沒有為自己換得當代好妻子的形象，反而被院長不耐煩地打斷發言。不是嘛院長，法學院這麼難考，進來不是為了當律師難道是為了當廚師嗎？這種看似態度開明其實背後操作的不平等對待，不光是在遙遠的那個年代，直到現在都還在你我身邊發生着。

進哈佛法學院當然是想當律師啊！不然要幹嘛？（《司法女王》劇照）

就算拍出女權主義電影，背後也可能隱藏着不平等待遇

國外其實尚有許多男女不平等的情況，不扯其他的就說電影吧，還記得2018年以《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）奪下奧斯卡影后的法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand），在致詞中霸氣地呼籲所有女性工作者站起身來：無論是女性演員、女性攝影師、女性製片、女性導演，她們都做好準備了！，並且在最後留給大家兩個字：「Inclusion Rider」。

第90屆奧斯卡影后──法蘭絲麥杜曼，呼籲大家實踐「多元包容條款」。（Youtube截圖）

Inclusion Rider是指「多元包容條款」，是個讓荷李活巨星們可以盡情「擺款」的機會，藉由自己的名聲和地位來要求提供每個人同等的工作機會，包含同性戀、黑人、以及女性。

我們或多或少都已聽聞在荷李活光鮮亮麗的檯面下，其實存在着男女演員同工不同酬的現象，你喜歡或敬佩的任何女演員都可能面臨同樣的阻礙，甚至是現代最具影響力的女演員之一，愛瑪史東（Emma Stone）。不過值得欣慰的，同樣身為當代最具影響力的「名偵探」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）曾發出以下宣言：「未來除非同劇的女主角和我相同薪酬，否則我將拒絕演出。」所以說，先別管輿論了，多注意現時代的風氣吧！

《司法女王》劇照

為你所在乎的事而戰，但以讓他人加入你的方式去實踐它。

很好，我終於又給出第2個佳句了──雖然這並非出自《司法女王》──露絲金斯伯格這句名言道出電影在結尾時勝訴的重點。

對於惡意藐視女權，或是對此根本毫無自知的人來說，就算連夜在他耳邊大叫：「男女平等，別拿你的價值觀衡量我還說是恩惠！」對方也只會覺得耳朵癢死了，一切盡是歪理。就像《媽媽！》（Mother!）這部電影過於隱晦的表現手法所得到的兩極評價──想讓別人懂，得先用對方知道的語言表達。

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+ 4 + 3 + 2

在電影中，雖然露絲一時被混沌時代氣昏了頭，所幸我們還有走在潮流尖端的好男人馬田（Martin），為她帶來了千載難逢的好機會：一名單身男子為了照顧年邁的母親而僱用看護，報稅時卻無法扣除這筆費用，只因為法律擅自認定「在家照顧母親」必為女性的工作。很顯然地，這是對男性的性別歧視。雖然露絲一向不愛稅法，她的本意是追求法律對女性權利的重視，不過法官們都是男性，要讓他們切身認知到「法律平權」是怎麼一回事，那就讓「男性」在這個主張上當一回主角吧！

這是露絲在革命上逆轉勝的智慧，也是《司法女王》在許多傳達平權主義的作品中格外亮眼的原因，它並非只是一意孤行往爭取女權的死胡同裡走，而是反其道而行，繞點遠路同樣達成目的，進一步完成雙贏的目標。畢竟性別歧視在每個人身上都有可能發生，女性並非世俗眼中的柔弱，誰說男性又非得有淚不輕彈呢？透過露絲和馬田這對夫妻身上，電影清楚的向我們傳達了這件事。

兩人既是夫妻、朋友，也是工作上的伙伴。（《司法女王》劇照）

推翻既定印象的小巨人與大暖男模範夫妻檔

由菲莉絲迪鍾斯和艾米漢默（Armie Hammer）飾演的露絲與馬田夫婦，首先，本人真的是所謂的俊男美女，也有着萌萌的身高差，只不過《司法女王》在電影中更加誇大身高差的距離。比一般女生更為嬌小的露絲，性格好勝、堅強，也別奢望脾氣能多溫順了；比一般男性更為高大的馬田，溫柔、好脾氣，廚藝比露絲強一萬倍！馬田一手就能扛起露絲，兩人靠在一起時抵着彼此的額頭，就像是拉布拉多犬與小貓般，然而當馬田脆弱、痛哭時，緊抱住妻子的龐大身軀時也只是個需要依靠的男孩，而擔起整個家，甚至幫助同樣就讀哈佛法學院的丈夫完成學業的，便是這位小貓咪露絲（貓科都不好惹，你懂的）。

從外型到個性上的對比，不只打破過往認知的男女形象，夫妻之間的互動也推翻「男主外女主內」的既定印象，強化男女平等的應當性，兩人的逗趣互動也在稍微硬派的法律主題之間，給予影眾喘息的空間。

其實不光在兩人之間的反差，菲莉絲迪鍾斯有着可愛的大門牙，笑起來時嘴角的紋路又為她添加成熟的知性美；而艾米漢默帥氣的外表卻反而有比菲莉絲迪鍾斯更為柔和的神情，只能說在兩位角色人選的諸多顧慮下，讓這部電影在每分每秒的每個細節，都能傳遞它的重點，這一點自然也在傳承露絲火爆性格的女兒，以及其他角色的互動上表現出來。《司法女王》並沒有刻意醜化男性，也沒有過份強化女性，只是在和觀眾訴說，每個人無論性別都有自己的「可能性」。

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+ 5 + 4 + 3

再進一步認識「Notorious R.B.G.」露絲金斯伯格大法官

將真人故事濃縮在短短2小時的電影中，許多細節的取捨是無法避免的，因此前段為電影帶入背景時，節奏有如跑馬燈般較為快速和跳躍，不過到了中段進入主題後重新調整步調，適度地推進劇情，最後在尾聲推向高峰，落下露絲金斯伯格這位大法官的「未完待續」。

說是「未完待續」可不是我在文末想耍詩意而搞出來的手段，接着《司法女王》之後，在3月的時候將會上映紀錄片《RBG》，讓我們更進一步認識這位已85歲高齡卻仍擔任美國最高法院大法官、深受年輕人喜愛並暱稱為「Notorious R.B.G.」的露絲金斯伯格，為性別平權奉獻的傳奇人生，以及與丈夫馬田最暖心的愛情故事。

《司法女王》中文預告▼

電影片名：《司法女王》（On the Basis of Sex） 電影類型：劇情 上映日期：2019-03-14 片 長：121分鐘 發行公司：Focus Features 導演：Mimi Leder 演員：菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）、艾米漢默（Armie Hammer）、嘉菲比絲（Kathy Bates）、佳莉絲柏妮（Cailee Spaeny）等

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