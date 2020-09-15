《TENET天能》由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，大衛華盛頓（David Washington）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及伊莉莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）主演，終於在香港上映，引來不少討論。或許不是每位觀眾都能一次看明白，但女主角伊莉莎白就必定留下深刻印象！

《TENET天能》女主角伊麗莎白（Elizabeth Debicki）原來曾是高材生，更為戲劇放棄法律學位？（Getty）

《TENET天能》一如基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的作風，不只是個順着起承轉合的故事，更似是一個循環，故事的小細節處處自圓其說，看畢的觀眾久久不能放下，反思命運與自由意志等主題，每人既有一定的命運，但作為自身命運的主角，我們都有責任把自己的信念實踐？

《TENET天能》再次探討時間、空間、命運與自由意志等主題，或許不是每位觀眾都能一次看明白，但女主角伊莉莎白就必定留下深刻印象！

伊莉莎白Elizabeth Debicki的家境並非優越，父母的表演生涯終於結束後，她的爸爸在後台工作，她則考到獎學金以幫補學費。（《TENET天能》劇照）

來自芭蕾舞世家 棄法律學位讀戲劇



《TENET天能》令人看到不一樣的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），同樣也令人注意到身高190cm、處處散發着高貴氣質的伊莉莎白（Elizabeth Debicki）。今年30歳的伊莉莎白在法國出生，是家中的長女。她的父母都是芭蕾舞者，在巴黎演出時相遇，後來，一家在伊莉莎白5歳時搬到墨爾本。

伊莉莎白（Elizabeth Debicki）的家境並非優越，父母的表演生涯結束後，她的爸爸在後台工作，她則考到獎學金以幫補學費。但她卻不是以跳舞與表演來拿到獎學金，而是似一般學生－考試。她在《衛報》的訪問中提到：「我也可以寫字。」解釋：「當你的父母是芭蕾舞者，他們教你要異常堅強。不單是身體上的。」她回憶，從小到大，她時時聽到一句：「抬起頭來！」



不過，她也曾令她的父母失望。在她17歳時，她放棄了法律學位，改修戲劇。而在往後的十多年中，也證明了伊莉莎白的決定沒有錯。

女性角色 也是拍給女人看的

190厘米身高，金髮碧眼的伊莉莎白在《TENET天能》中，雖然是堅強的媽媽，但同時也是等待男主角拯救的絕望人妻。但她在劇集《夜班經理》（The Night Manager）的角色，就打破了只是花瓶的命運，周旋在兩大男主角間掙扎與成長，原著作者更大讚：「你讓這個角色比我寫的有趣多了。」

而她也曾在接受訪問時指：「我不想創造些女人沒有興趣的女性角色。女性角色在諜報電影裡通常是被邊緣化的。所以，我們能如何打破現狀，讓女觀眾可以發出『哇！這是真的！』或者在某些時候感到『我能理解妳』這讓我非常感興趣。」

伊莉莎白（Elizabeth Debicki）曾說：「我希望留在世界的，是我的作品。所以我把自己的生活與工作分隔得十分清楚。」（Getty）

堅持低調過生活 伴侶比她矮也沒所謂

伊莉莎白生活一直十分低調，曾於2016年與《夜班經理》（The Night Manager）同劇的「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）合作時傳出緋聞，有傳二人假戲真做，但傳聞一直未被證實。

伊莉莎白也曾鮮有地談到自己的擇偶條件，她說伴侶身高是不是最重要的一環，自己也曾與比自己矮的男生約會：「我覺得，人與人交流最有趣的地方，就是可以交流想法，而這也是生命有趣的地方。」

點擊看伊莉莎白曾演出的作品，與Tom Hiddleston非常登對，而她也即將會在《王冠》（The Crown）中飾演黛安娜王妃（Princess Diana）！＝＝＞

為人低調 絕不隨波逐流

伊莉莎白（Elizabeth Debicki）也不似一般荷里活名人，她十分重視私隱，甚至曾說名氣並不適合她。據《每日郵報》的報道，她曾說：「我希望留在世界的，是我的作品。所以我把自己的生活與工作分隔得十分清楚。」她也不用社交媒體，分享指起初是不會用，後來是選擇不用。她說：「即使在這一行業，也有些東西只留給自己。」

我相信任何形式的炒作都是不健康的，不論那是正面或是負面的。你要為自己而活，繼續生活。 伊莉莎白

參考資料：The Guardian,Daily Mail.Vulture