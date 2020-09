《TENET天能》終於上映,導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)的新作可說是萬眾期待。不過Netflix同期也有另一套令人相當期待的作品上架。《我想結束這一切》(I’m Thinking of Ending Things)終於在上周五(4日)於Netflix上架,導演及締劇查理·卡夫曼(Charlie Kaufman)亦是經典電影《無痛失戀》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)編劇,電影集愛情、懸疑於一身。

要是科幻難懂,愛情、人生又何嘗不是。