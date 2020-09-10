ViuTV真人騷《貼身36》找來一對對似是水火不容的組合，鎖上手銬36小時，完成一系列的小挑戰。當中有嘗試同居的情侶、母女、鬧不和的同事等等。到底二人是比是永遠比一人好？是快樂加倍、憂愁減半，還是只是同囚？

《貼身36》邀來不同組合，包括單親媽媽與已為人母的女兒（影片截圖）

《貼身36》邀來不同組合，包括單親媽媽與已為人母的女兒、從未試過共度一宵的情侶、水火不容的情侶與「交換伴侶」等等，點擊看有哪些組合：

母女總是吵架 母親哭訴：我的聲音真難聽？

在節目中，邀來一對母女，二人關係不算壞，二人同時也是位單親媽媽，總是不能好好談天、解開心結。女兒表示，回到家中不希望母親嘮叨，只想一人靜靜，母親於是哭訴：「我的聲音真難聽？」

相信這情景十分想見，女兒不過想要私人空間，不覺自己有錯，卻要莫名地面對母親的情緒勒索；而母親也只是愛女深切，不獲領情，便訴諸情緒。節目中，二人一起做二人瑜珈，發現媽媽總是不自覺地看着女兒，女兒總是不自覺地霸佔了媽媽的空間，原來二人各有缺陷－媽媽不想放心，女兒予取予求。

節目中，二人一起做二人瑜珈，發現媽媽總是不自覺地看着女兒，女兒總是不自覺地霸佔了媽媽的空間，原來二人各有缺陷－媽媽不想放心，女兒予取予求。（影片截圖）

比戀愛相處更難學好 往往是親情？

時時聽人說，愛情似華爾滋，進退要有致，配合不了，走了拍，總會踩到腳指頭，而其實這不只是愛情，親情上如是。兒女時時投訴：「父母不明白我！」這是意向受到阻撓時會說的話，要是換了是情人，你尚會解釋、以行動證明，為何換了父母又不行呢？況且，兒女又何嘗明白呢？成長環境不一、時代不一樣，造就不同的價值觀，為何妄想三言兩語便可改變他人？家人從來求相處，非相知。

漸漸疏遠 是工作繁忙還是另有原因？

相處是如何？似《華盛頓郵報》中的《我不再給父母打電話了》一文中提到，說作者今年40歲，已有三名子女，母親是68歲，父親則是70歲。她寫到，與父母親關係不是不好，只是漸漸沒有打電話了，原因很多，因為工作令人煩躁、生活平凡得沒事分享、忙於照顧孩子等等，即使如此，她沒打打電話的原因只有一個－就是選擇不打。她寫：「這不意味著我不在乎，也不表示我不愛他們。這只是說明－我在表達關心方面，做得很差。因為我的驕傲，所以我很自私。」

而在文末，她表示，如何解決呢？簡單十分，並非如我們想像般來一場尷尬的促膝長談，而是撥電話，然後聆聽，不一定要同意他們的說法，不一定要很用力的回應，就只是聆聽。

現實中的「貼身36」 ，就是帶父母去旅行，真是令人又愛又恨！以下的「中伏」情況，又有沒有出現在你身上？點圖即看＝＝＞

參考資料：The Washington Post